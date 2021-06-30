Эрсултан, Асел, Юджин: самые необычные имена, которые зарегистрировали в Коми в 2021 году

В Коми с каждым годом появляется все больше детей с необычными для нашего региона именами. Портал PG11.ru узнал, как называли детей в 2021 году.

Министерство юстиции Коми сообщает, что cамыми редкими и необычными именами мальчиков с апреля по июнь 2021 года в Республике Коми стали: Алишан, Абдуалим, Эльман, Эрсултан, Юджин;

Самые необычные имена у девочек: Самаил, Асел, Дилян, Айшэ, Даро.

Самыми популярными именами мальчиков с апреля по июнь 2021 года в Республике

Коми стали: Артём, Александр, Максим, Дмитрий, Роман; у девочек: Алиса, София, Варвара, Полина, Василиса.