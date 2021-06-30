Эрсултан, Асел, Юджин: самые необычные имена, которые зарегистрировали в Коми в 2021 году

Статистика с апреля по июнь
Эрсултан, Асел, Юджин: самые необычные имена, которые зарегистрировали в Коми в 2021 году30 июня 2021
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В Коми с каждым годом появляется все больше детей с необычными для нашего региона именами. Портал PG11.ru узнал, как называли детей в 2021 году.
Министерство юстиции Коми сообщает, что cамыми редкими и необычными именами мальчиков с апреля по июнь 2021 года в Республике Коми стали: Алишан, Абдуалим, Эльман, Эрсултан, Юджин;
Самые необычные имена у девочек: Самаил, Асел, Дилян, Айшэ, Даро.
Самыми популярными именами мальчиков с апреля по июнь 2021 года в Республике
Коми стали: Артём, Александр, Максим, Дмитрий, Роман; у девочек: Алиса, София, Варвара, Полина, Василиса.
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