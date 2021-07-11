Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Эксперты рассказали, как шоколад помогает снять стресс

Эксперты рассказали, как шоколад помогает снять стресс

11 июля 2021 Владислав Гусельников Возрастное ограничение: 0+
Эксперты рассказали, как шоколад помогает снять стресс pixabay.com
«Утешительная еда» реально работает

Натуральный шоколад действительно помогает в кратчайшие сроки поднять настроение и снять стресс, воздействуя на организм на молекулярном уровне за счет жирных кислот, однако еще больший эффект имеет сам процесс потребления сладости - вкус и шелест упаковки, сообщили РИА Новости опрошенные накануне Всемирного дня шоколада эксперты.

- Заедание стресса шоколадом создает эффект барьера или поощрения себя. Шоколад – это сладкое, это удовольствие, это эндорфины, включение вкусовых рецепторов. У некоторых людей отмечается полноценная зависимость от шоколада или сладкого в целом. Обычно это говорит о недостатке ласки и внимания, в том числе внимания к самому себе, - рассказала практикующий психолог Ольга Твардовская.

После пережитого нервного напряжения потребность в сладостях, как подчеркнула председатель общероссийского общественного движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова, выражает работу разных психологических механизмов. Однако чаще всего это либо вторая фаза реакции стресса, либо стимуляция выработки эндорфинов, либо условный рефлекс утешения, выработанный в детстве, когда с помощью сладостей вас успокаивали родители.

- Реакция человека на стресс проходит в две фазы. Первая – это напряжение, когда человек мобилизует резервы. И вторая– это необходимость восполнения использованного резерва. В частности, за счет глюкозы. Именно поэтому нам хочется сладенького, когда мы перенесли стресс. Именно шоколад, при условии, что он натуральный, в кратчайшие сроки помогает восстановить упавшее до нуля настроение, - отметила общественница.

Так называемая «утешительная еда», по словам Ванатовой, реально работает, причем на молекулярном уровне. Такой эффект обеспечивают жирные кислоты.

- Из лабораторных экспериментов ученые узнали, что пища, богатая углеводами, помогает производить в мозге больше серотонина — гормона, который делает нас счастливыми. Впрочем, такое эйфорическое чувство длится недолго. Наибольшее влияние на настроение вероятно имеет эффект самого процесса потребления. Сладкий вкус, шелест упаковки, приятные ощущения таяния шоколада на языке вызывают положительные эмоции и успокаивают. Стресс можно без последствий заесть кусочком натурального шоколада. Но в любом деле главное – знать меру, - добавила она.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Коми вновь продлили запрет на массовые мероприятия Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
7 самых дорогих телефонов, которые продают сыктывкарцы Читать
вчера
В Сыктывкаре обновят всю систему общественного транспорта Читать
09 июля
Ядерные взрывы, угон самолета и алмазы из космоса: 5 фактов о Коми, про которые многие ничего не слышали Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

вчера
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
вчера
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
вчера
Туристам Краснодарского края напомнили о 30-тысячном штрафе за отказ от вакцинации
вчера
В России водители жалуются на новую ловушку от ГИБДД
06 июля
В ПФР рассказали, когда пенсия поднимется до 20 тысяч рублей
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru