Эксперты рассказали, как шоколад помогает снять стресс

Натуральный шоколад действительно помогает в кратчайшие сроки поднять настроение и снять стресс, воздействуя на организм на молекулярном уровне за счет жирных кислот, однако еще больший эффект имеет сам процесс потребления сладости - вкус и шелест упаковки, сообщили РИА Новости опрошенные накануне Всемирного дня шоколада эксперты.

- Заедание стресса шоколадом создает эффект барьера или поощрения себя. Шоколад – это сладкое, это удовольствие, это эндорфины, включение вкусовых рецепторов. У некоторых людей отмечается полноценная зависимость от шоколада или сладкого в целом. Обычно это говорит о недостатке ласки и внимания, в том числе внимания к самому себе, - рассказала практикующий психолог Ольга Твардовская.

После пережитого нервного напряжения потребность в сладостях, как подчеркнула председатель общероссийского общественного движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова, выражает работу разных психологических механизмов. Однако чаще всего это либо вторая фаза реакции стресса, либо стимуляция выработки эндорфинов, либо условный рефлекс утешения, выработанный в детстве, когда с помощью сладостей вас успокаивали родители.

- Реакция человека на стресс проходит в две фазы. Первая – это напряжение, когда человек мобилизует резервы. И вторая– это необходимость восполнения использованного резерва. В частности, за счет глюкозы. Именно поэтому нам хочется сладенького, когда мы перенесли стресс. Именно шоколад, при условии, что он натуральный, в кратчайшие сроки помогает восстановить упавшее до нуля настроение, - отметила общественница.

Так называемая «утешительная еда», по словам Ванатовой, реально работает, причем на молекулярном уровне. Такой эффект обеспечивают жирные кислоты.