Эксперты назвали необычный симптом, который говорит о проблемах с сердцем

Эксперты медучреждения Mayo Clinic заявили о том, что внезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови. А его накопление, в свою очередь, способствует развитию заболеваний сердца, сообщают “РИА Новости” со ссылкой на британскую газету Daily Express.

Стоит отметить, что сами по себе слабость и онемение в конечностях не являются прямыми симптомами повышенного уровня холестерина. Атеросклероз возникает при закупорке артерий жиром, холестерином и иными веществами. Покалывание в конечностях возникает, когда бляшки накапливаются в артериях, ведущих к мозгу.

Также на повышенный холестерин может указывать невнятная речь, временная потеря зрения на один глаз или проблемы с мышцами лица. Уровень холестерина в крови наверняка можно узнать только с помощью анализа крови.

Врачи отметили, что у многих пациентов на уровень холестерина повлияла диета с высоким содержанием насыщенных жиров и транс-жиров.