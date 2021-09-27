Эксперт рассказал, сколько в России детей с ожирением

Эндокринолог и старший научный сотрудник детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Павел Окороков рассказал, что в стране увеличивается количество детей с ожирением. Особенно быстро этот недуг прогрессирует у школьников в возрасте от семи до десяти лет, пишут "Известия".

По словам эксперта, группой риска являются мальчики-подростки от 12 лет.

«Средние цифры по России в плане распространения ожирения — от 5% до 10% в зависимости от региона. И практически четверть детей, если брать вообще все возрасты, имеют избыточную массу тела. К сожалению, больше чем в половине случаев это ведет к развитию ожирения в старшем возрасте. 80% детей, которые к подростковому возрасту были с ожирением или избыточной массой тела, во взрослом возрасте сохраняют эти проблемы. В течение жизни к этому добавляются такие осложнения, как диабет, артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания», — сказал специалист.

Согласно статистике, в России у каждого 15 ребенка ожирение, а у каждого пятого - избыточная масса тела. Более того, из-за пандемиии ситуация ухудшилась. Окороков уточнил, что точное процентное соотношение роста числа детей с ожирением назвать пока нельзя, так как в период ограничений таких исследований никто не проводил: доступ в школы был закрыт. Но очевидно, тенденция такая же, как и среди взрослого населения, сказал он.