Эксперт рассказал, когда можно будет снять маски

Эксперт рассказал, когда можно будет снять маски13 сентября 2021
Фото из архива редакции
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Эпидемиолог и академик РАН Вадим Покровский рассказал, когда в России отменят масочный режим. Об этом пишет radiosputnik.ria.ru.
"Даже при высоком уровне коллективного иммунитета останется прослойка людей, восприимчивых к вирусу даже после перенесенного заболевания или после прививки. Небольшой уровень циркуляции вируса может сохраниться. Возможно, это (COVID-19 в условиях сформировавшегося коллективного иммунитета, – ред.) уже будет похоже на наши обычные острые респираторные заболевания", – сказал эпидемиолог.
По мнению Покровского, масочный режим еще нужен. В том числе и для тех, кто вакцинировался. Особенно потому, что в сентябре люди возвращаются домой из других регионов и стран.
"Думаю, в сентябре нам нужно постараться, несмотря на уменьшение числа новых случаев заболевания, больше носить маски, стараться соблюдать дистанцию, потому что сейчас съезжаются люди из разных регионов, иногда из других стран приезжают. Все это может увеличить риск передачи коронавируса, в том числе каких-то новых штаммов. Я думаю, что маски нужно носить по крайней мере до Нового года", – добавил Вадим Покровский.
Чем меньше людей носят маски, тем вероятнее новый подъем заболеваемости, продолжил эпидемиолог. По его словам, использовать маски в общественных местах можно практически постоянно, на это указывает опыт других стран.
"Мы видим опыт Японии, где маски в транспорте и в общественных местах носят чуть ли не постоянно, особенно в осенне-зимний период. Трудно сказать, войдет ли это в нашу культуру, но пока, повторюсь, маска – наиболее эффективный способ остановить передачу коронавируса. В частности, как только начинает уменьшаться количество людей в масках в метро, через некоторое время отмечается подъем заболеваемости, это можно четко отследить", – заключил Вадим Покровский.
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13 сентября 2021, 10:00
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