Эксперт рассказал, как правильно выбрать зимнюю резину

Директора по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников рассказал, как правильно выбрать зимнюю резину для своего авто. Его советы публикуют “РИА Новости”.

По словам эксперта, первым делом нужно обратить внимание на размер шин.

"Не стоит экспериментировать и, например, устанавливать завышенные, заниженные, зауженные колеса, так как это влияет на эксплуатацию и безопасность. Ни в коем случае нельзя забывать, что шина — это единственная часть, которая соединяет машину с дорожным полотном. И пятно контакта шины — очень ответственная область, поэтому к подбору и приобретению зимней резины необходимо подходить крайне внимательно". — указал эксперт.

Также следует внимательно подумать о том, как именно и где вы будете эксплуатировать автомобиль. Ведь от этого зависит, какой вид стоит выбрать. Шипованная резина лучше ведет себя на бездорожье, снегу, гололеде, а вот на открытом асфальте может скользить из-за плохого сцепления. Нешипованная резина лучше подходит для города – она меньше шумит при езде по асфальту, но имеет более короткий тормозной путь.