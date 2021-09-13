Эксперт назвал главный признак алкогольной зависимости

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Эксперт назвал главный признак алкогольной зависимости13 сентября 2021
Фото из архива редакции
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай назвал главный признак зависимости от алкоголя. Об этом пишут “РИА Новости”.
Так, по словам специалиста, главный признак - это отрицание самого факта тяги к спиртному. Эксперты называют его “анозогнозия”.
Обычно алкоголики говорят: "Да ничего я не зависим, просто мне нравится и я выпиваю". "При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги", — добавил он.
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13 сентября 2021, 07:00
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