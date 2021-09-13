Эксперт назвал главный признак алкогольной зависимости

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай назвал главный признак зависимости от алкоголя. Об этом пишут “РИА Новости”.

Так, по словам специалиста, главный признак - это отрицание самого факта тяги к спиртному. Эксперты называют его “анозогнозия”.

Обычно алкоголики говорят: "Да ничего я не зависим, просто мне нравится и я выпиваю". "При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги", — добавил он.