В нашу редакцию обратилась жительница дома №65 на улице Коммунистической, которая устала от постоянных пьяных драк под ее окнами. Во всех бедах она винит бар, который работает круглосуточно.

Сыктывкарка заявила, что правоохранительные органы и врачи приезжают к этому бару, как по графику.

- Молодежь там проводит все время с вечера до утра, ведет себя неподобающим образом, ну и не дает спать жителям дома. Почему все бездействуют? - рассуждает жительница дома.

Девушка также отметила, что потасовки происходят не только возле бара, но и во дворе этого дома.

Также сыктывкарка нам прислала видео, на котором в ночь с 28 на 29 июня произошла серьезная драка, где мужчину сильно избивают ногами. При том она отмечает, что такое происходит чуть ли не каждый день.