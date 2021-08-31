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Дождались: в Сыктывкаре наконец-то началась реконструкция легендарного здания КГПИ

Дождались: в Сыктывкаре наконец-то началась реконструкция легендарного здания КГПИ

31 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Дождались: в Сыктывкаре наконец-то началась реконструкция легендарного здания КГПИ Визуализация будущего проекта. Авторство: СГУ им. Питирима Сорокина
Это здание не могут отремонтировать уже многие годы

31 августа официально стартовала реконструкция бывшего здания КГПИ. 

История идеи реконструкции

Идея реконструкции этого здания не нова. В архивах университета хранятся документы, которые утверждают, что в 1966 году специалисты выявили аварийное состояние балок перекрытия. Тогда же был предложен проект капитального ремонта с заменой аварийных перекрытий на монолитные железобетонные. Но по каким-то причинам его реализовали не полностью, а лишь локально.

В начале 90-х к идее реконструкции вернулись. Были несколько проектов:

Планировалось снести выступающую за красную линию колоннаду крыльца и одноэтажную пристройку с актовым залом, а на месте сквера за памятником «Скорбящий воин» построить сорокатрехметровую башню, в котором разместился бы аудиторный блок со спортзалом. Над улицей Карла Маркса предлагалось возвести арку с лекционными аудиториями.

 - Сегодня у нас имеется готовый проект, рабочая документация, сметы, получившие положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Рассчитываем, что в будущем году получим финансирование на строительно-монтажные работы. Сегодня корпус эксплуатируется в ограниченном режиме, но с каждым годом его состояние всё больше ухудшается, поэтому будем постепенно отключать его от внешних коммуникаций с целью экономии средств, - сообщают представители сыктывкарского университета имени Питирима Сорокина.

Новое здание

Старые аварийные конструкции здания будут демонтированы полностью, и пятно застройки увеличится. Колоннада у крыльца выровняется с красной линией улицы Коммунистической и не будет мешать пешеходам и проезду коммунальной техники, благоустройство затронет зеленую зону за памятником «Скорбящий воин» и на всей прилегающей территории. Под автостоянки будут приспособлены неиспользуемые территории на соседних земельных участках принадлежащих университету. Территория будет огорожена металлическим забором.

Как видим, здание хорошо вписывается в окружающий ландшафт и архитектурную среду благодаря переменной этажности и сложной в плане форме приближенной к «Г»-образной.

Кровля будет плоская с внутренним водостоком. На одном из блоков на уровне 6 этажа на эксплуатируемой кровле оборудована смотровая площадка. Наивысшая отметка здания 27 метров. Высота этажей 3,6 метра, - сообщается в презентации университета.

Несущие конструкции здания – это железобетоный рамно-связевый каркас с монолитными колоннами и диафрагмами жесткости, с балочными монолитными перекрытиями и отдельными балками. Большепролетные перекрытия над спортивным залом и потоковыми аудиториями – это стальные фермы.

Наружные стены надземных этажей – кирпичные, толщиной 380мм с применением фасадной системы утепления. Облицовка стен – по цоколю керамогранит, выше мокрая штукатурка по утеплителю.

Фундамент – свайный с плитным ростверком. Чтобы минимизировать воздействие на окружающую застройку, проектом предусматривается погружение свай вдавливанием. Между запроектированным зданием и существующим зданием столовой и жилым домом предусмотрена стенка из неизвлекаемого шпунтованного ограждения длиной 12 метров.

- Здание сохранит свою архитектурную узнаваемость, стилистику неоклассицизма, для которого характерны аккуратность в цвете и декоре, строгость в пропорциях, скромность в количестве элементов. С этого ракурса особенно хорошо видны узнаваемые элементы: колоннада с канелюрами на входе, рустовка по стенам, карнизы, молдинги, пилястры с капителями, портики, сверху балюстрада, возле входа сохранятся барельефы, на самой высокой точке будут большие стрелочные часы с циферблатом.

Во внутреннем дворике предполагается рекреационная зона и место для установки исторического элемента - скульптуры студента с книгой. Обновленное здание станет настоящим украшением нашего любимого города, - сообщил спикер.

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг отметил, что проектировщик попытался сохранить дух старого здания. Он рассказал, что изменится не только само здание, но и дворовая территория. 

- Здание вписывается в облик Сыктывкара. На самом деле то, что сейчас происходит - очень правильный пример кооперации руководства СГУ и администрации Сыктывкара. С самого начала разрабатывался эскиз здания, в котором бы сохранился дух и стилистика университета. Это все постарались передать.

Ректор института Ольга Сотникова рассказала, что в этом корпусе после 2024 года будут учиться студенты института иностранных языков, института гуманитарных наук, а также института экономики и управления, в который объединены институт менеджмента и предпринимательства с институтом экономики и финансов.

- Сейчас все студенты этих факультетов занимаются в корпусе на Старовского, который после 2024 года будет полностью отдан медицинскому институту, - заявила Ольга Сотникова.

Неминуемые проблемы при строительстве

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг отметил, что улицу Коммунистическую перекроют для пешеходов на время демонтажа здания. Урбанисты считают, что так делать нельзя. 

- Коммунистическая одна из самых популярных пеших маршрутов Сыктывкара. Чтобы у людей не забирать возможность комфортно и безопасно гулять по городу, можно одну полосу проезжей части отдать под временный тротуар. Пробок никаких это решение не создаст, так как тремя полосами там полностью не пользуются, - поделился урбанист Дмитрий Махов.

Итог

Здание одного из корпусов КГПИ можно назвать "легендарным" - оно очень много значит для всех сыктывкарцев и жителей Коми. Не одно поколение прошло через его двери. Поэтому сейчас внимание людей пристально приковано к реконструкции этого строения. В воздухе витает вопрос: получится ли у строителей воссоздать былое величие этого здания или сделать очередную пустышку? 

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Благоустройство

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