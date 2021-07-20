«До смерти ждать записи»: сыктывкарцы с ковидом сутками ждут врачей из поликлиники

К нам в редакцию пришло сообщение в рубрику «Народный контроль». Жалоба сыктывкарки в очередной раз была на поликлинику на Карла Маркса, 116. Как рассказала женщина, утром у нее поднялась температура, была боль в голове. Женщина позвонила в регистратуру, прождала очередь из 20 человек, за время ожидания, конечно, списывались деньги. В итоге смогла вызвать врача на дом, по телефону сказали: «Ожидайте в течение дня». До восьми часов вечера врач так и не пришел, дозвониться до регистратуры было уже невозможно. Женщине стало хуже и она вызвала скорую: сыктывкарку увезли в тяжелом состоянии и положили в больницу. Позже подтвердился ковид.

Жалоба вызвала бурное обсуждение в нашем паблике. Публикуем самые интересные мнения по поводу этой ситуации из комментариев.

- А виноваты совсем не врачи, их не хватает...кстати, это сейчас во многих городах такая печальная картина, - написала первый комментарий Татьяна Лiсiцына.

- Была такая же ситуация. Но скорая сказала, что не приедет, потому что много вызовов, - рассказала Юлия Юркина.

- В поликлиниках еще сейчас любят отключать телефоны и вся нагрузка идет на скорую, которую можно прождать 10 часов (из личного опыта), - поделилась Алёна Краснова.

- Не надо обвинять во всех случаях врачей. Сам недавно лежал с ковидом в больнице и не понаслышке знаю, что все врачи и обслуживающий персонал работают просто на износ. А за то, что мы сейчас имеем, надо сказать «спасибо» руководству страны, - считает Николай Питиримов.

- Наконец, когда дойдет до населения, что эту ситуацию в медицине они создали сами, своими руками, голосом «правильно» на выборах или тупо считая, что они «вне политики», тогда и врачи появятся. А пока получайте то, что заслужили, - высказался Дмитрий Максимов.

- Врачи не резиновые....Они и до ковида не были резиновыми. Как были очереди и номерки, так и сейчас есть. До смерти (не дай Бог) ждать записи, - написала Галина Матрёхина.

- Вызвала в пятницу врача и никто не пришёл, в субботу с утра и до 14.00 не смогла дозвониться. Утром сегодня опять вызвала и себе, и мужу: мы «положительные». Два раза звонила в Минздрав. В итоге в шесть вечера пришел врач, молодой мужчина. К осмотру подошел с ответственностью, слушал внимательно и сделал назначения. Но в рецепте стоит имя Анна Валерьевна, мне это кажется очень странным. Может Минздрав нам расскажет, как это понимать? Нас лечат студенты? - интересуется Светлана Крылова.

- А мне тоже отказали в поликлинике по Коммунистической в номерке на диспансеризацию, основываясь на том, что врачей нет! А на работе требуют! - поделилась Татьяна Портнягина-Макаров.

- 12 июля не смогла дозвониться до поликлиники №3, чтобы вызвать врача на дом. Пошла пешком с температурой 38,4 просидела в очереди 6,5 часов. Взяли мазок, в среду вечером подтвердили ковид. Сказали ожидать врача… Уже понедельник, врача не было и лечение никто не назначил… Когда будут брать повторный анализ и когда идти на прием? - спрашивает Любовь Головченко.

- Я два дня пыталась дозвонится, бесполезно! Просто скидывается и все! А потом удивляются, что по 20 человек в очереди сидят в поликлинике да ещё и больные. А куда деваться людям если помощи не дождаться? - недоумевает Ванесса Фирсова.

- А где люди, которые пишут, что ковида нет? - подметил Андрей Камянецкий.

- Хорошо, не хватает врачей - это все понятно. Но народ тоже должен получать больничные в день болезни, а не спустя несколько дней. Я уже молчу, если не дай бог у тебя не ковид, вообще лечить ничего не будут, - возмущается Юлия Голубович.

- В четверг была высокая температура 39 и сильная боль во всем теле. Позвонила в скорую, потому что в поликлинику не дозвонилась. Сказали «парацетамол выпейте и ждите дежурного врача». Никто не пришел. В пятницу дозвонилась все-таки до поликлиники, сказали - ждите. Никто не пришел, ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. В понедельник (пятый день болезни) дозвониться было невозможно, пришлось звонить главврачу. Его секретарь записала мои данные и только тогда, после обеда пришла медсестра. Дала направление на пцр-тест, назначила лечение (продолжать то, что я сама себе назначила), - поделилась своей историей Анастасия Керенцева.

- Скорая помощь ссылается на участковых врачей и тоже не приезжает… - пишет Ирина Жежеря.

- Удивительное существо человек! Столько больных, всем страшно, когда за пятую точку ковид берет, а в «Макси» без масок ходят. Я зашла вчера, так будто в другой мир попала. Видимо, после вакцины слишком уверенно себя чувствуют. Но она не спасает от заболевания: вакцинированный, снимая маску, может заразить окружающих, потому что переносит вирус в носоглотке - отметила Оксана Вагнер.

- Правильно, сначала всех и все ругает: и врачей, и ношение масок, и вакцинирование! То тетя умерла прямо в кабинете, то девочка в обморок упала через три дня после вакцинации, то нулевая подвижность сперматозоидов после прививки, то в маске задыхаемся в течение трех минут на кассе в магазине... А теперь пришло время пожинать плоды невежества! - считает Света Можегова.



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