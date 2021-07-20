Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
«До смерти ждать записи»: сыктывкарцы с ковидом сутками ждут врачей из поликлиники

«До смерти ждать записи»: сыктывкарцы с ковидом сутками ждут врачей из поликлиники

20 июля 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 6+
«До смерти ждать записи»: сыктывкарцы с ковидом сутками ждут врачей из поликлиники
Горожане обсудили проблему в сети

К нам в редакцию пришло сообщение в рубрику «Народный контроль». Жалоба сыктывкарки в очередной раз была на поликлинику на Карла Маркса, 116. Как рассказала женщина, утром у нее поднялась температура, была боль в голове. Женщина позвонила в регистратуру, прождала очередь из 20 человек, за время ожидания, конечно, списывались деньги. В итоге смогла вызвать врача на дом, по телефону сказали: «Ожидайте в течение дня». До восьми часов вечера врач так и не пришел, дозвониться до регистратуры было уже невозможно. Женщине стало хуже и она вызвала скорую: сыктывкарку увезли в тяжелом состоянии и положили в больницу. Позже подтвердился ковид. 

Жалоба вызвала бурное обсуждение в нашем паблике. Публикуем самые интересные мнения по поводу этой ситуации из комментариев. 

- А виноваты совсем не врачи, их не хватает...кстати, это сейчас во многих городах такая печальная картина, - написала первый комментарий Татьяна Лiсiцына.

- Была такая же ситуация. Но скорая сказала, что не приедет, потому что много вызовов, - рассказала Юлия Юркина. 

- В поликлиниках еще сейчас любят отключать телефоны и вся нагрузка идет на скорую, которую можно прождать 10 часов (из личного опыта), - поделилась Алёна Краснова.

- Не надо обвинять во всех случаях врачей. Сам недавно лежал с ковидом в больнице и не понаслышке знаю, что все врачи и обслуживающий персонал работают просто на износ. А за то, что мы сейчас имеем, надо сказать «спасибо» руководству страны, - считает Николай Питиримов.

- Наконец, когда дойдет до населения, что эту ситуацию в медицине они создали сами, своими руками, голосом «правильно» на выборах или тупо считая, что они «вне политики», тогда и врачи появятся. А пока получайте то, что заслужили, - высказался Дмитрий Максимов.

- Врачи не резиновые....Они и до ковида не были резиновыми. Как были очереди и номерки, так и сейчас есть. До смерти (не дай Бог) ждать записи, - написала Галина Матрёхина.

- Вызвала в пятницу врача и никто не пришёл, в субботу с утра и до 14.00 не смогла дозвониться. Утром сегодня опять вызвала и себе, и мужу: мы «положительные». Два раза звонила в Минздрав. В итоге в шесть вечера пришел врач, молодой мужчина. К осмотру подошел с ответственностью, слушал внимательно и сделал назначения. Но в рецепте стоит имя Анна Валерьевна, мне это кажется очень странным. Может Минздрав нам расскажет, как это понимать? Нас лечат студенты? - интересуется Светлана Крылова.

- А мне тоже отказали в поликлинике по Коммунистической в номерке на диспансеризацию, основываясь на том, что врачей нет! А на работе требуют! - поделилась Татьяна Портнягина-Макаров.

- 12 июля не смогла дозвониться до поликлиники №3, чтобы вызвать врача на дом. Пошла пешком с температурой 38,4 просидела в очереди 6,5 часов. Взяли мазок, в среду вечером подтвердили ковид. Сказали ожидать врача… Уже понедельник, врача не было и лечение никто не назначил… Когда будут брать повторный анализ и когда идти на прием? - спрашивает Любовь Головченко.

- Я два дня пыталась дозвонится, бесполезно! Просто скидывается и все! А потом удивляются, что по 20 человек в очереди сидят в поликлинике да ещё и больные. А куда деваться людям если помощи не дождаться? - недоумевает Ванесса Фирсова.

- А где люди, которые пишут, что ковида нет? - подметил Андрей Камянецкий. 

- Хорошо, не хватает врачей -  это все понятно. Но народ тоже должен получать больничные в день болезни, а не спустя несколько дней. Я уже молчу, если не дай бог у тебя не ковид, вообще лечить ничего не будут, - возмущается Юлия Голубович. 

- В четверг была высокая температура 39 и сильная боль во всем теле. Позвонила в скорую, потому что в поликлинику не дозвонилась. Сказали «парацетамол выпейте и ждите дежурного врача». Никто не пришел. В пятницу дозвонилась все-таки до поликлиники, сказали - ждите. Никто не пришел, ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. В понедельник (пятый день болезни) дозвониться было невозможно, пришлось звонить главврачу. Его секретарь записала мои данные и только тогда, после обеда пришла медсестра. Дала направление на пцр-тест, назначила лечение (продолжать то, что я сама себе назначила), - поделилась своей историей Анастасия Керенцева. 

- Скорая помощь ссылается на участковых врачей и тоже не приезжает… - пишет Ирина Жежеря. 

- Удивительное существо человек! Столько больных, всем страшно, когда за пятую точку ковид берет, а в «Макси» без масок ходят. Я зашла вчера, так будто в другой мир попала. Видимо, после вакцины слишком уверенно себя чувствуют. Но она не спасает от заболевания: вакцинированный, снимая маску, может заразить окружающих, потому что переносит вирус в носоглотке - отметила Оксана Вагнер.

- Правильно, сначала всех и все ругает: и врачей, и ношение масок, и вакцинирование! То тетя умерла прямо в кабинете, то девочка в обморок упала через три дня после вакцинации, то нулевая подвижность сперматозоидов после прививки, то в маске задыхаемся в течение трех минут на кассе в магазине...  А теперь пришло время пожинать плоды невежества! - считает Света Можегова. 


Если у вас есть на что пожаловаться, пишите в сообщения нашего паблика. 
 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Здоровье Медицина Народный контроль

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Одеваемся, как космонавты»: ухтинские врачи рассказали о работе в «красной зоне» Читать
вчера
Вирус папилломы человека - что это такое и может ли он вызвать рак? Интервью с главным онкологом Коми Читать
вчера
Актриса из Сыктывкара снимается в новом сезоне «Форта Боярд» Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

сегодня
В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации
вчера
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
10 июля
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru