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Дев ждут проблемы, а Близнецов - гармония: гороскоп на 8 августа

Дев ждут проблемы, а Близнецов - гармония: гороскоп на 8 августа

07 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Дев ждут проблемы, а Близнецов - гармония: гороскоп на 8 августа Фото с сайта pixabay.com
Узнайте, что приготовили вам звезды

Овен

Вероятно, события будут развиваться не совсем так, как вы планировали. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы. Вы сможете переломить негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуется осторожность и взвешенность в общении.

Телец

Благоприятное время для планирования предстоящих дел. Советы друзей или родственников окажут неоценимую помощь. Новые идеи позволят разрешить накопившиеся проблемы. Не исключено, что у вас появится возможность сменить место жительства.

Близнецы

Отношения с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом. Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать скоропалительных решений: чтобы избежать ошибки, следует призвать на помощь хладнокровие и трезвый расчет.

Рак

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность, амбициозность, тщеславие. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание. У тех, кто заболеет сегодня, болезнь примет затяжной характер. Неблагоприятны поездки и путешествия. Сны следует истолковывать наоборот.

Лев

Отложите намеченные встречи и контакты на другой день. Благоприятны путешествия, физические нагрузки, творческая работа. Обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения методами народной медицины.

Дева

Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не растянулся надолго. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах.

Весы

Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Встречи принесут неприятности, надежды – разочарования. Возможна легкая депрессия. Постарайтесь не уходить в мысли и не занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего не изменится.

Скорпион

Напряженный день, несущий опасность для здоровья. Возможно, что неприятное известие нарушит внутреннее равновесие и благоприятную обстановку в семье. Женщинам-Скорпионам не следует проявлять излишнюю независимость в высказываниях или упорствовать в отстаивании своего мнения. Мужчины при желании и возможности могут провести вторую половину дня вне дома.

Стрелец

Благоприятный день для осуществления самых смелых планов и намерений. Однако не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты. Главное – сохранить внутреннее равновесие и оградиться от искушений.

Козерог

Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Благоприятны крупные изменения быта: ремонт, покупка мебели. Одиноких Козерогов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам.

Водолей

Не исключено, что планы на будущее претерпят значительные изменения, а встреча со старым знакомым может привести к неожиданному повороту в судьбе. Вторая половина дня чревата опасностями для вашего здоровья.

Рыбы

В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Благоприятны действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома. Если вас будут преследовать неудачи, то, несмотря ни на что, держите себя в руках и не позволяйте эмоциям брать верх над разумом. Проявите мудрость и выдержку. Возможно, что интересы детей потребуют от вас сегодня внимания и личного участия.

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