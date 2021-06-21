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Астрологи назвали 5 самых слабовольных знаков Зодиака

Астрологи назвали 5 самых слабовольных знаков Зодиака

21 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Астрологи назвали 5 самых слабовольных знаков Зодиака Фото с сайта pixabay.com
Некоторые позиции вас могут удивить

Рыбы

Представители этого знака сразу понимают, что за человек перед ними. Поэтому иногда им бывает сложно говорить людям «нет». Рыбы склонны ставить чужие потребности выше собственных. Это значит, что, несмотря на свое нежелание, они готовы смириться с определенными вещами.

Рожденные под этим знаком предпочтут позволить окружающим делать и вести себя так, как им заблагорассудится, но не станут высказывать свое мнение и портить людям настроение.

Рак

У Раков доброе сердце, которым могут воспользоваться другие люди. Представители этого знака всегда жеают заботиться о близких и сделать так, чтобы им было комфортно. Именно поэтому Раки позволяют делать им практически все, чего те захотят. У них, конечно, есть свои чувства и мнение, но если дорогой им человек говорит что-то противоречащее Ракам, те встанут на его сторону. Ведь представители этого знака хотят, чтобы их считали хорошим и заботливым человеком. 

Весы

Представители этого знака хотят, чтобы все люди были счастливы. И хотя это невозможно и они понимают это, Весы все равно делают все, на что только способны. И даже если результат будет не до конца соответствовать их ожиданиям, представители этого знака сочтут свои колоссальные усилия адекватной ценой за то, чтобы окружающие хорошо провели время без ненужных драм.

Водолей

Водолеи заботятся о других людях. Конечно, у них строгое представление и мнение о том, что должно быть сказано или сделано, поэтому Водолеи не тратят свое время на споры и сопротивление кому-либо, если в долгосрочной перспективе этот спор не имеет для них особого значения. 

Дева

У Дев высокие стандарты, они привыкли все критиковать. При этом они знают, что большинство людей на самом деле вообще их не слушает. Девы всегда настаивают на собственной правоте, но если им кто-то возразит, они это «проглотят». 

 

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