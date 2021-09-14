В Сыктывкаре, как и во всей России, тема секса остается табуированной. У людей всех возрастов возникает страх перед секс-шопами и всем, что связано с товарами для взрослых. Мы решили пообщаться с 22-летней владелицей секс-шопа и матерью одиночкой Анастасией Мартемьяновой, чтобы развеять все стереотипы и предубеждения, связанные с этими “запретными темами”.

Расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься?

- Я сейчас в декрете, ребенку два года. До трёх лет могу спокойно сидеть и, как сейчас модно говорить, искать себя. - По факту, занимаюсь своим личным блогом, публикую там моменты из своей жизни. Хочу, чтобы он рос и была возможность на нем зарабатывать. Ну и занимаюсь развитием своего секс-шопа. Хотя, в силу некоторых обстоятельств, не так активно, как раньше. - Также в скором времени буду организовывать вечеринку двухтысячных. Это довольно интересный опыт.

Насколько я слышал, у тебя довольно насыщенная жизнь. Ты же из Сыктывкара, но потом переезжала куда-то и снова вернулась. Не поделишься этим непростым периодом?

- Я вообще считаю, что у каждого человека жизнь интересная, кто бы что ни говорил. Дело в отношении к ней. Я каждое свое событие, маленькое или большое, воспринимаю как нечто важное и делюсь ими. И от того, что я рассказываю про каждый элемент своей жизни, возникает ощущение, что она у меня какая-то особенная. А на самом деле, если бы каждый человек рассказывал обо всем, что с ним происходит, у них бы была такая же видимость насыщенной жизни. - После 11-го класса мы с одноклассником и одноклассницей уехали учиться в Китай по обмену. Один год учишь язык, потом поступаешь на бакалавриат. Первый месяц был как подготовительный лагерь в Шанхае. - Потом началась учёба, встретила своего молодого человека, а когда ему по работе пришлось переехать в другой город, мой запал на учебу пропал и я поехала за ним. Нашла работу учителем английского. Вскоре из университета меня отчислили. Начались проблемы с визой: вернулась в Россию. Месяц отдохнула дома и обратно в Китай учить малышей английскому.

- На родину в Россию приехала только для того, чтобы родить ребенка. Молодой человек тоже должен был приехать, но не смог из-за проблем с визой. А потом начался коронавирус, и из-за этого мы до сих пор не можем воссоединиться.

Как тебе пришла идея организовать секс-шоп? Насколько важную часть твоей жизни занимают игрушки? Пользуется ли это вообще большой популярностью?

- Идея пришла от безысходности. За год скопила деньги на отпуск, но решила потратить их на курс в бизнес-центре. Пришла с идеей открыть в Сыктывкаре заведение, где подают китайский чай с шариками тапиоки. Позже пришла к выводу, что этот чай, скорее всего, вообще никому не нужен, да и ресурсов для старта нужно немерено. В шутку я сказала: “Ну и что теперь, письки продавать?”. Все посмеялись, а я задумалась. А почему нет? У людей есть запрос на секс-товары и такие локальные секс-шопы. Покупать на сайте не все решаются, потому что разрушится анонимность или придет какой-то брак. Для меня тема секса не табуирована. Я это спокойно обсуждаю со всеми, всегда. Теперь со времен секс-шопа даже в моей семье это норма. - Из-за того, что мой молодой человек не в России, секс-игрушки стали занимать довольно важную роль в моей жизни. Так совпало, что моя боль стала моей работой.

Кто вообще основной покупатель игрушек?

- Преимущественно молодые люди (20-25 лет). Есть клиенты 30+, 45+ и это очень радует. Люди, которые воспитывались в установках “секс - это стыдно, это нужно прятать”, постепенно вылезают из своего панциря. Наверное, это заслуга моей политики “секс это норма, как воду пить”. И я об этом говорю, не стесняясь.

В инстаграме секс-шопа Анастасия запустила интересное шоу - “Анпакинг с бабушкой Леной”, где она и ее бабушка рассказывают о различных секс-игрушках и опыте их использования.

- “Анпакинг с бабушкой Леной” внес свою лепту в раскрепощение местных. Раз бабуля во всем этом шарит и у нее есть секс-игрушка, то чем я хуже?

Секс-шоп - это твой основной вид деятельности?

- На сегодня да. Но я больше внимания начала уделять блогу, пока на нем не зарабатываю. Я получаю предложения, работаю на бартерных условиях. Это прикольно.

Стоит ли каждому завести себе какую-нибудь игрушку?

- Пользоваться необязательно, но каждый должен хотя бы попробовать и понять для себя: нужно ему это или нет. 90% людей, которые пробуют гаджеты или улучшители сексуального удовольствия, после использования говорят сами себе: «Ничего себе, оказывается, можно было по-другому и получать удовольствие!». Секс - это про удовольствие, а многие люди этого не понимают. Это не вещь, которую можно взять, дать или наградить ею. Это обоюдное получение удовольствия, а не просто процесс для того, чтобы родить.

Какие самые популярные товары в твоем магазине?

- В самом начале люди наверняка скептически относились к самому магазину и секс-игрушкам. Поэтому брали презервативы (что супер) и пробники смазок (многие никогда не пробовали или “обжигались”). Аккуратненько относились, брали по чуть-чуть. Когда я начала больше показывать и рассказывать про игрушки, покупать стали чаще. Очень популярны мужские мастурбаторы - девушки любят делать подарки для мужчин. Постепенно к людям стало приходить осознание: если хочешь получить удовольствие и попробовать что-то новое, надо платить. За секс-шопами будущее.

Какими игрушками ты сама пользуешься на постоянной основе?

- Раньше я тоже скептически относилась к секс-игрушкам. Очень хотела завести себе одну, но всегда что-то останавливало (деньги еще тратить, да и я сама все могу). Но теперь я пользуюсь на постоянной основе вакуумным стимулятором - эта игрушка “маст-хэв”. Ты можешь пользоваться им в любом настроении, не нужно быть настроенным на какую-то волну. Хочется хорошее настроение - приложил, игрушка все за тебя сделала. Лежишь счастливая, ножки трясутся. Если настроение более сексуальное, то могу использовать что-то посерьезнее.

Зачем вообще нужен мужчина, если женщина может получить оргазм от игрушек?

- Вообще, секс с человеком и игрушкой принципиально разный. Есть стереотип, что если у девушки появилась игрушка, значит, её мужчина ни на что не способен. Этот стереотип в корне не верен и зачастую мешает пробовать что-то новое. - Секс - это не просто физическое взаимодействие, но еще чувства и эмоции. А игрушки можно использовать, чтобы внести в отношения что-то новое или чтобы гарантированно получить удовольствие, когда сил на хороший качественный секс нет.

Насколько я знаю, у тебя был чернокожий парень. Изменилось ли как-то твоё представление о сексе после него? Не кажется ли теперь, что все как-то “маловато”?

- Мое отношение к сексу не изменилось. Вне зависимости от цвета кожи, разреза глаз, национальности - секс будет классным, если два человека будут заинтересованы в друг друге. - Бытует стереотип: азиат- член маленький, темнокожий - гарантированно 2 метра и толщиной с бокал. Это бред. Это все индивидуально. Все же понимают, что и у славян не всегда по 13 см, есть побольше, есть меньше. Это никак не зависит от расы и не влияет на качество секса. Главное — умение пользоваться тем, что тебе дано.

Молодое поколение часто обвиняют в распутности и частой смене половых партнеров. Как ты к этому относишься?

- Я считаю, что постель - личное дело каждого. Ты сам должен решать, сколько человек пускать, как часто, чем заниматься. Наше поколение не распутнее людей, рождённых 30 лет назад. Не забывайте, что мы живем в век технологий и теперь просто все видно каждому, люди сами усложняют и додумывают. - Пока деятельность человека не затрагивает других людей - то все в порядке. Беременная женщина может быть гонщицей, или шахты копать до шестого месяца. Это никого не должно касаться. Мужчина может красить ногти, ведь это никого не касается. Это его тело. Можно то же самое сказать про ориентацию и секс.

Сыктывкар - сексуально закомплексованный город? Часто ли ты встречаешь людей, который достаточно образованы в этом плане?

- Я считаю, что Сыктывкару есть над чем поработать. Но притом молодое поколение - полностью открытые люди, разбираются в сексе. Чем младше человек, тем он более раскрепощен в своих взглядах.

И молодая девушка, и взрослый парень могут что-то не знать. Но радует, что они готовы это менять.

Ты - мама, но между делом продаешь секс-игрушки. Часто тебе прилетает негатив или общественное осуждение?

- Вообще не прилетает. Мамы что, не занимаются сексом? Это не новость. Я и так для многих не стандарт: жила в Китае, мой мужчина - африканец, ребенок мулат. Я веду блог, где показываю то, что делают все, но не все это показывают: могу сделать отрыжку, не стыжусь сигареты. Что важно, люди прежде всего смотрят на меня как на личность. И понимают, что секс-шоп - это дополнение к моей личности. Я не стыжусь того, чем занимаюсь. Я несу в массы полезность, образовываю их. Люди чувствуют это и им не хочется “негативить”.

Ты воспитываешь чернокожего ребенка в Сыктывкаре. Это наверное тяжеловато. Как думаешь, будут проблемы с адаптацией?

- За два года ее жизни я ни с чем таким не сталкивалась. Единичный случай был, но, как говорится, не без урода на планете. Да, смотрят на нее. Но я понимаю, что большинство видели людей другой национальности только по телевизору. Мия - классный ребенок. Ее очень любят в моем инстаграме. Многие почему-то думают, что дети обращают внимание на то, что ребенок какой-то не такой. Если родители не будут тыкать и говорить, то все будет в порядке, дети на это внимания не обращают. Нужно взрослым меняться и контролировать, что они говорят. Тогда в мире и не будет расизма.

Получается ли жить на полную вместе с ребенком?

- Материнство - это очень сложно. Это недооцененный труд. На полную катушку я не буду жить, наверное, никогда. Теперь я несу ответственность не только за себя. Планы могут рушиться: ребенок может заболеть или появятся другие обстоятельства. Но я постепенно с этим смиряюсь и пытаюсь адаптироваться. Это нормально.

Ты хочешь уехать из Сыктывкара? Почему?

- Я не хочу уезжать из Сыктывкара. Я люблю этот город несмотря на то, что он маленький и провинциальный. И скажу больше, что вижу в нем перспективы для развития. - Там, где город любят, там он цветет. Сколько угодно можно уповать на правительство, градоначальство. Но если найдется группа инициативных людей, то все можно улучшить.

У тебя шикарный инстаграм! Ты где-то училась на СММ-специалиста?

- Везде все делаю сама, нигде не училась.

Недавно ты выступила организатором вечеринки двухтысячных. Можно сказать, что это был в своем роде успех - людей пришло очень много. С чем ты это связываешь?