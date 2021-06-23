16 июня Глава Коми Владимир Уйба заболел коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что прививался вакциной Спутник-V. 23 июня он выписался, однако это породило волну возмущенний - ведь после прошла всего неделя, а глава уже вернулся к работе.

Местные жители отмечают, что когда они болели коронавирусной инфекцией или контактировали с больными, их сажали на карантин на 14 дней.

- Я болел в легкой форме. А почему меня держали 14 дней? Он заболел и тут же выписался. Цирк? - вопрошает сыктывкарец в комментариях под нашим постом «ВКонтакте».

В открытых источниках сказано: Больничный при коронавирусе длится столько, сколько необходимо для полной победы организма пациента над вирусом и его восстановления. Пациенту с коронавирусом, подтвержденным лабораторной диагностикой, но без пневмонии первый больничный лист выписывают, как правило, на 14 дней.

В Минздраве Коми объяснили, что по сообщению главрача Республиканской инфекционной больницы, главу Коми выписали с клиническим выздоровлением. Сейчас он проходит реабилитацию в домашних условиях. Его состояние удовлетворительное, он идет на поправку.