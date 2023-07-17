На 180 градусов: Глоба указала на три знака зодиака, которых ждет ошеломительная удача

Тамара Глоба раскрыла, какие три знака зодиака станут особыми фаворитами судьбы с 18 июля. У этих счастливчиков ждет ошеломляющая удача в различных сферах жизни.

Тельцы будут невероятно успешны в личной жизни. Удача также улыбнется им в творческой деятельности, спорте, путешествиях и отдыхе. Как для обучения, так и для работы не предвидятся неприятности.