Афиша на неделю: концерты, соревнования, кино и мастер-классы в Сыктывкаре
- 16:35 17 июля
- 12+
- Екатерина Барандова
Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить соревнования, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 17 по 23 июля.
Музыкальные мероприятия
Кантри и фолк концерт
- 22 июля
- Время: 20:00
- Адрес: улица Карла Маркса, 231
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Концерт “Паратех + 2В”
- 21 июля
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Рок-караоке и песни по заявкам
- 22 июля
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Мастер-классы
Мастер-класс “История в деталях”
- 23 июля
- Время: 11:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс по рисованию картины
- 23 июля
- Время: 16:00
- Адрес: Сысольское шоссе, 1/3
- Вход — 2200 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Выставки
Выставка “Преломление повседневности 8212”
- 17, 20, 21 июля
- Время: 8:00-22:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 250 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Выставка “Парад миниатюр”
- 20-23 июля
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Спортивные мероприятия
Пионербол среди дворовых команд
- 21 июля
- Время: 11:00-18:00
- Адрес: площадка по улице Мира, дом 31
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Соревнования по мини-футболу
- 17 июля
- Время: 18:00
- Адрес: стадион “Давпон”, улица Морозова, 195
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 6+
Другие мероприятия
Йога принятия
- 18 июля
- Время: 18:30
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 250 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Встреча киноклуба, обсуждение фильма “Великая красота” Паоло Соррентино
- 21 июля
- Время: 18:30
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Лекция “Исследование истории своей семьи”
- 22 июля
- Время: 17:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Трансформеры: Восхождение Звероботов”, “Донни Дарко”, “Кукла. Реинкарнация зла”, “Патхан. Схватка со смертью”,
“Круче некуда”, “Кентавр”, “Переводчик”, “Гипнотик”, “Дыхание”, “Форсаж 10”, “Мальдивы подождут”, “Сквозь время”, “Русалочка”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, ”Зверогонщики”, “Побег из страны роботов”, “Чарли и фантастическая четверка”,”Турбозавры. Привет, Сирена!”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.
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