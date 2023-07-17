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Афиша на неделю: концерты, соревнования, кино и мастер-классы в Сыктывкаре

Афиша на неделю: концерты, соревнования, кино и мастер-классы в СыктывкареФото "Центр спортивных мероприятий Сыктывкара"

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить соревнования, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 17 по 23 июля. 

Музыкальные мероприятия

Кантри и фолк концерт

  • 22 июля
  • Время: 20:00
  • Адрес: улица Карла Маркса, 231
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Концерт “Паратех + 2В”

  • 21 июля
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Рок-караоке и песни по заявкам

  • 22 июля
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+ 

Мастер-классы

Мастер-класс “История в деталях”

  • 23 июля
  • Время: 11:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс по рисованию картины

  • 23 июля
  • Время: 16:00
  • Адрес: Сысольское шоссе, 1/3
  • Вход — 2200 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Выставки

Выставка “Преломление повседневности 8212”

  • 17, 20, 21 июля
  • Время: 8:00-22:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 250 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставка “Парад миниатюр”

  • 20-23 июля
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 6+

Спортивные мероприятия

Пионербол среди дворовых команд

  • 21 июля
  • Время: 11:00-18:00
  • Адрес: площадка по улице Мира, дом 31
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Соревнования по мини-футболу 

  • 17 июля
  • Время: 18:00
  • Адрес: стадион “Давпон”, улица Морозова, 195
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 6+

Другие мероприятия

Йога принятия

  • 18 июля
  • Время: 18:30
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 250 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Встреча киноклуба, обсуждение фильма “Великая красота” Паоло Соррентино

  • 21 июля
  • Время: 18:30
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Лекция “Исследование истории своей семьи”

  • 22 июля
  • Время: 17:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Трансформеры: Восхождение Звероботов”, “Донни Дарко”, “Кукла. Реинкарнация зла”, “Патхан. Схватка со смертью”,  
“Круче некуда”, “Кентавр”,  “Переводчик”, “Гипнотик”, “Дыхание”, “Форсаж 10”, “Мальдивы подождут”, “Сквозь время”, “Русалочка”. Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, ”Зверогонщики”, “Побег из страны роботов”, “Чарли и фантастическая четверка”,”Турбозавры. Привет, Сирена!”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.

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