Любовный кризис: Володина назвала знаки, которых ждут трудности в отношениях

Самый народный астролог страны предупреждает, что на этой неделе для некоторых знаков прогнозы складываются не самым лучшим образом.

Приготовиться и быть во всеоружии стоит Весам и Тельцам. По мнению Василисы Володиной, их могут одолеть приступы сомнений и даже физической слабости, а также вероятен кризис на любовном фронте. Но речь не о скандалах с партнером, а скорее о внутренних переживаниях и переоценке приоритетов, которые могут затянуться вплоть до осени.

"Для представителей этих знаков неделя, да и весь остаток лета очень важны. Вы будете переосмысливать тему любви и собственной ценности", — написала астролог в своем Telegram-канале.

Для других знаков, по словам Василисы Володиной, наступившая неделя — период работы над отношениями с важным человеком, а также пересмотр источников заработка. Неисключены внезапные весточки из прошлого и не всегда приятные.