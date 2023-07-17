Глоба назвала 3 знака зодиака, которые накроет с головой удивительная удача с 18 июля
- 15:40 17 июля
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Тамара Глоба поделилась прогнозом успеха для различных знаков зодиака с 18 июля. Она предлагает следующий астрологический совет - не впадать в суету, а наблюдать за событиями со стороны, чтобы иметь возможность уловить успех на работе.
Для Раков важно не брать на себя слишком много задач. Если представители этого знака смогут правильно оценить свои силы, они смогут успешно достичь своих желаемых целей.
Львам следует сфокусироваться на долгосрочном планировании. Благодаря четкому проекту, люди, рожденные под этим знаком, смогут осуществить свои желания.
Для Дев пора использовать все имеющиеся связи. Благодаря полезным контактам, им удастся продвигаться по карьерной лестнице, пишет vnimanie.pro.
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