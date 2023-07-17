"Это что-то невообразимое": жителей Коми шокировало фото смерча в Усинске

В социальных сетях выложили фото смерча, который якобы заметили в Усинском районе. На нем видно, как струя воздуха спускается с неба на землю. Многие жители Коми удивились такому явлению на севере республики. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал у синоптиков ЦГМС был ли на самом деле этот смерч.

Для жителей региона появление смерча было чем-то удивительным.

“Смерч в Усинске — это что-то невообразимое”, — пишет в соцсетях Сергей Кашковский.