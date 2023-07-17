"Это что-то невообразимое": жителей Коми шокировало фото смерча в Усинске
- 15:46 17 июля
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- Инесса Богатая
В социальных сетях выложили фото смерча, который якобы заметили в Усинском районе. На нем видно, как струя воздуха спускается с неба на землю. Многие жители Коми удивились такому явлению на севере республики. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал у синоптиков ЦГМС был ли на самом деле этот смерч.
Для жителей региона появление смерча было чем-то удивительным.
“Смерч в Усинске — это что-то невообразимое”, — пишет в соцсетях Сергей Кашковский.
“Летел сегодня на вахту и подумал, что это дым”, — прокомментировал Павел Головнев.
“Ого! Впервые за все время!” — удивилась Светлана Крапивина.
Синоптики ЦГМС по Коми прокомментировали ситуацию.
“В Усинске ничего такого не отмечалось. Ветер усиливался до 18 метров в секунду. Но смерча не было”, — отметили в ведомстве.
В Сыктывкаре за все время наблюдения было два случая появления смерча — в 2009 году и в 2016 году.
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