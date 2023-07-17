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В Сыктывкаре подорожали бензин и дизельное топливо

В Сыктывкаре подорожали бензин и дизельное топливо

В Сыктывкаре цены на бензин выросли по сравнению с данными прошлого месяца. На заправках "ЛУКОЙЛа" и "2000" изменения в цене на топливо не превысили одного рубля, а компания "Движение Коми" подняла цену на АИ-92 на 1,7 рубля.

На 17 июля цены на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре выглядят следующим образом:

  • Компания "ЛУКОЙЛ": АИ-92 - 48,66 руб., АИ-95 - 51,82 руб., ДТ - 60,12 руб.
  • Компания "Движение Коми": АИ-92 - 47,5 руб., АИ-95 - 53,77 руб., ДТ - 59,99 руб.
  • Компания "2000": АИ-92 - 47,90 руб., АИ-95 - 51,30 руб., ДТ - 59,40 руб.

Напомним также, недавно Комистат обнародовал информацию о ценах и том, как они изменились за неделю с 4 по 10 июля. Больше всего подорожали капуста и гречка, но подешевели мука и сыр.

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