В Сыктывкаре подорожали бензин и дизельное топливо
- 14:15 17 июля
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- Служба новостей
В Сыктывкаре цены на бензин выросли по сравнению с данными прошлого месяца. На заправках "ЛУКОЙЛа" и "2000" изменения в цене на топливо не превысили одного рубля, а компания "Движение Коми" подняла цену на АИ-92 на 1,7 рубля.
На 17 июля цены на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре выглядят следующим образом:
- Компания "ЛУКОЙЛ": АИ-92 - 48,66 руб., АИ-95 - 51,82 руб., ДТ - 60,12 руб.
- Компания "Движение Коми": АИ-92 - 47,5 руб., АИ-95 - 53,77 руб., ДТ - 59,99 руб.
- Компания "2000": АИ-92 - 47,90 руб., АИ-95 - 51,30 руб., ДТ - 59,40 руб.
Напомним также, недавно Комистат обнародовал информацию о ценах и том, как они изменились за неделю с 4 по 10 июля. Больше всего подорожали капуста и гречка, но подешевели мука и сыр.
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