В Сыктывкаре подорожали бензин и дизельное топливо

В Сыктывкаре цены на бензин выросли по сравнению с данными прошлого месяца. На заправках "ЛУКОЙЛа" и "2000" изменения в цене на топливо не превысили одного рубля, а компания "Движение Коми" подняла цену на АИ-92 на 1,7 рубля.

На 17 июля цены на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре выглядят следующим образом: