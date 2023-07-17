Стрельцов ждет победа на личном фронте, а Скорпионами будут восхищаться

Гороскоп на 17 июля для всех знаков. Чем закончится этот день и как не упустить свой шанс. Гороскоп представили на портале "Астроскоп". Овен

День для Овнов непростой. Отменяется запланированное, взваливается неожиданный груз забот, почему-то именно вы должны разгребать то, что наворотили другие, и мирить между собой конфликтующие стороны. Вообще все, что вы сегодня сделаете, имеет отношение к вашей, либо чьей-то еще личной жизни, так что не спешите и не проявляйте лишних эмоций, иначе в итоге еще и окажетесь крайними.

Телец

Хороший день для самореализации Тельцов. Подумайте, к чему еще вы можете приложить свои силы и способности? Будьте решительными в делах по приумножению своего денежного потенциала. Сегодня вы можете многое сделать, и в будущем все усилия этого дня с лихвой окупятся, только не перестарайтесь — вы все-таки не всемогущи. Семья потребует больше внимания, если останется время, приведите в порядок дом. Ночью хорошо отдохните, лучше, чем все последние дни — сегодня вы можете себе это позволить.

Близнецы

День обманов и иллюзорных надежд. Вас могут оговорить, но и сами избегайте сплетен. Эгоистов и агрессивно настроенных людей сегодня обходите стороной. Если кто-нибудь попытается преподать какие-либо религиозные взгляды — не слушайте, у вас есть свои принципы, их и придерживайтесь. Не решайте ничего важного, не вступайте в споры, займите позицию выжидания, а если вас все-таки спровоцируют к участию в ссоре, не повышайте голоса, общайтесь спокойно и уверенно.

Рак

Для Раков сегодняшний день может показаться сложным как никогда, не расходуйте силы зря. Посмотрите на тех, кто вас окружает — может быть, вы слишком увлеклись собой, своими делами, личными идеями и финансовым благополучием, и пропускаете возможность достичь чего-то важного? Общайтесь спокойно, не нагнетайте эмоции, завтра вероятны споры с начальством и сослуживцами, но если вы будете держать себя в руках, то найдете приемлемую для всех точку зрения. Вечером возможно ощущение легкого недомогания.

Лев

Сегодня, дорогие Львы, в личных отношениях не давайте воли чрезмерным чувствам. Тот, на кого вы возлагали большие надежды, может повести себя некрасиво, что вас расстроит, ведь вы всегда доверяете людям и желаете им только добра. У Львов сегодня возможна короткая деловая поездка или неожиданная командировка. Поступившие в этот день предложения принимайте, скорее всего, они окажутся перспективными. После обеда не уделяйте много времени делам, как бы удачно ни начинался день.

Дева

Дорогие Девы, пусть вас сегодня не отвлекают второстепенные вопросы, постарайтесь не провести день впустую — это может подорвать финансовое благополучие. С утра и до обеда вероятна встреча с нужным человеком, что станет благополучным финалом вашей деятельности последних дней. День хорошо подходит для открытия вкладов, а также для завершения начатых ранее дел.

Весы

Сегодняшний день принесет удачу дамам Весам. Все, что бы вы в этот день ни делали, удастся с первой попытки. Сегодня вы обворожительны, вы на гребне волны, и весь мир сегодня ваш, главное, сами не теряйте голову. Напротив, представители сильной половины вашего знака зодиака могут столкнуться с затруднениями, особенно если предприятия, затеянные вами, носят авантюрный и рискованный характер.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов подходящий день для занятия спортом, общения и решения финансовых вопросов. Подходите к делам креативно, используйте нестандартные решения. Ваши возможности и творческий потенциал вызовут восхищение в самых разных сферах, вы замечательно проявите себя в обществе, а также привлечете благосклонное внимание противоположного пола, что может в корне изменить личную жизнь. Еще сегодняшний день благоприятен для развлечений и путешествий.

Стрелец

Хороший день для представителей знака зодиака Стрелец. Если вы творческий Стрелец, ждите музу сегодня в гости, однако вам нужны две вещи: одиночество и покровитель. Если вы деловой Стрелец, смело начинайте отношения с новыми партнерами. Тем Стрельцам, кто является административным работником или работает в бюджетной сфере — сегодня необходимо показать все, на что вы способны. Проявите гибкость: в разных ситуациях вам нужно будет проявить и умение исполнять приказы, и умение четко ставить и решать задачи. На личном фронте у всех Стрельцов — полная победа.

Козерог

Сегодня Козероги покажут, что способны на гораздо большее, чем от вас ожидают — даже, быть может, в совсем новой для вас деятельности. Радикальное решение принимать не торопитесь — сдержите порыв и все хорошо обдумайте, например, последствия, а они могут быть самыми неожиданными. Ваш горячий темперамент в делах любовных — это конечно, хорошо, но как раз сегодня излишний пыл может спровоцировать ссору с партнером. Переходя в этот день улицу, внимательно смотрите по сторонам, будьте осторожными с режущими инструментами и в обращении с электрическими приборами.

Водолей

Сегодня Водолеи смогут укрепить свое влияние. Это поможет взять старт на повышение и выведет вас к новым высотам в общественной и деловой сфере деятельности. Люди, которые недавно появились в вашей судьбе, откроют для вас иные горизонты, наведут на неожиданные и полезные мысли. Однако сегодняшний день, помимо всего прочего, несет в себе и опасность, связанную с несчастными случаями. На улице будьте внимательными, берегитесь, чтобы не попасть в аварийную ситуацию, избегайте встречи с бродячими животными.

Рыбы