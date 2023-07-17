В России вернули банкноты номиналом в пять рублей

В кассово-инкассаторские центры России поступили банкноты в 5 и 10 рублей, сообщили в Сбербанке. Вернуть в обращение бумажные банкноты номиналом 5 и 10 рублей Банк России решил в связи с ростом цен на металл для чеканки монет. Это решение было принято в 2020 году, а первые партии банкнот появились в регионах еще в конце 2022 года.

В марте 2023 года новые банкноты появились в Москве и Подмосковье, но пока только в небольшом объеме.