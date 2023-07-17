В России вернули банкноты номиналом в пять рублей
- 13:30 17 июля
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- Служба новостей
Фото: Омское отделение Банка России
В кассово-инкассаторские центры России поступили банкноты в 5 и 10 рублей, сообщили в Сбербанке.
Вернуть в обращение бумажные банкноты номиналом 5 и 10 рублей Банк России решил в связи с ростом цен на металл для чеканки монет. Это решение было принято в 2020 году, а первые партии банкнот появились в регионах еще в конце 2022 года.
В марте 2023 года новые банкноты появились в Москве и Подмосковье, но пока только в небольшом объеме.
Сбербанк ожидает дополнительные партии банкнот и после этого направит их для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена. Стоит отметить, что пятирублевую банкноту не печатали с 1997 года.
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