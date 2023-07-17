Вахтовик из Перми решил пешком пойти домой из Усинска
- 12:20 17 июля
- 12+
- Служба новостей
14 июля аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" выезжал на помощь мужчине, который шел пешком из Усинска в Пермь.
Вахтовик из Перми 1996 года рождения оставшись без денег, решил вернуться домой пешком. В 18 км от деревни Акись он позвонил в службу 112 и попросил помощи, мужчина пояснил, что устал и не может передвигаться.
На место выехали спасатели, которые доставили вахтовика на автомобиле до села Кожва в Печорском районе. На развилке дорог мужчины распрощались, сообщает "Комиинформ".
...