Вахтовик из Перми решил пешком пойти домой из Усинска

14 июля аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" выезжал на помощь мужчине, который шел пешком из Усинска в Пермь.

Вахтовик из Перми 1996 года рождения оставшись без денег, решил вернуться домой пешком. В 18 км от деревни Акись он позвонил в службу 112 и попросил помощи, мужчина пояснил, что устал и не может передвигаться.