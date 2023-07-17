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Вахтовик из Перми решил пешком пойти домой из Усинска

Вахтовик из Перми решил пешком пойти домой из Усинска

14 июля аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" выезжал на помощь мужчине, который шел пешком из Усинска в Пермь.

Вахтовик из Перми 1996 года рождения оставшись без денег, решил вернуться домой пешком. В 18 км от деревни Акись он позвонил в службу 112 и попросил помощи, мужчина пояснил, что устал и не может передвигаться.

На место выехали спасатели, которые доставили вахтовика на автомобиле до села Кожва в Печорском районе. На развилке дорог мужчины распрощались, сообщает "Комиинформ".

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