Кармические узлы и ядерный разлом: эксперты предсказали страшные события 17 июля

В это неспокойное время хочется получать как можно меньше негатива, однако не всегда получается. Так, нашумевший математик Сидик Афган сделал заявление о возможных страшных событиях, которые ждут землян уже скоро — 17 июля. О том, что нам пророчат астрологи и деятели других научных сфер, читайте в нашем материале.

Математик предполагает, что 17 июля завершится 50-летний цикл и планету ждет «ядерный разлом». Думаем, не стоит объяснять, что имеет в виду эксперт. Но в это же время Афган не называет эту дату днем, когда начнется третья мировая, нет, Сидик остается оптимистом и уверен, что грандиозных трагических событий не предвидится, хоть день и обещает быть напряжённым. А все дело в новолунии, которое произойдет как раз 17 числа. Начнется переход кармических узлов в знаки Овна и Весов и их нахождение в таком положении продлится не меньше года. Плутон и оппозиция Марса с Сатурном предполагают жесткие столкновения больших масс людей, однако в итоге разрешение обострения должно пройти дипломатическим путем, тем более нас ждет еще не один разворот планет в этом году.