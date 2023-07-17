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В отдельных районах Коми объявили о пожароопасности V класса

В отдельных районах Коми объявили о пожароопасности V классаФото из архива "Pro Города"

С 17 июля в отдельных районах Коми ожидается установление чрезвычайной пожароопасности V класса. Комплексный показатель пожароопасности, в градусах по формуле Нестерова, по региональной классификации превысит критерий опасного явления.

Предупреждение об опасном природном явлении касается Ижемского, Печорского район, севера Усть-Цилемского района.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора.
  • В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения.
  • Ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.

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