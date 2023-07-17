В отдельных районах Коми объявили о пожароопасности V класса
- 11:00 17 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Pro Города"
С 17 июля в отдельных районах Коми ожидается установление чрезвычайной пожароопасности V класса. Комплексный показатель пожароопасности, в градусах по формуле Нестерова, по региональной классификации превысит критерий опасного явления.
Предупреждение об опасном природном явлении касается Ижемского, Печорского район, севера Усть-Цилемского района.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора.
- В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения.
- Ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.
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