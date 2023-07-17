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В Сыктывкаре завершился ремонт на пересечении улиц Первомайской и Коммунистической

В Сыктывкаре завершился ремонт на пересечении улиц Первомайской и Коммунистической

На перекрестке улицы Первомайской и Коммунистической раньше запланированного срока завершились ремонтные работы.

Это означает, что автобусы на маршрутах №18 и №46 будут следовать по привычным маршрутам, а также другие автобусы, которые проходят через этот перекресток, передает "Комиавтотранс". Успешное выполнение работ достигнуто благодаря проведению сложного этапа реконструкции магистрального трубопровода горячего водоснабжения № 1 на улице Первомайской в городе Сыктывкаре.

За менее чем 55 часов были выполнены работы по демонтажу старых коммуникаций, укладке двух гильз метрового диаметра, которые позволят протянуть трубы в ППУ-изоляции, а также обратной засыпке и установке дорожных плит.

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