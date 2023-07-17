"Народный контроль": сыктывкарцам рассказали, как добиться ремонта дорог и подъездов
- 12:04 17 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивают ямы на дорогах и дорогое газовое обслуживание, а кто-то жалуется на переполненные мусорные контейнеры и ремонт в подъездах. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.
Про ямы:
"На улице Тентюковская, 103 полно огромных ям. После дождя эти "кратеры" заполняются водой. Из-за этого, даже когда паркуешься, не выйти нормально из машины. Такая ситуация продолжается уже 10 лет".
Ответ мэрии:
“Обращаемся к автору поста. Понимаем ваше желание видеть свой двор благоустроенным. Однако жилищное законодательство таково, что закрепляет обязанность по благоустройству дворовой территории именно за собственниками жилья дома. Вопрос можно решить на общем собрании собственников и управляющей организации. После этого передать протокол собрания в управляющую организацию для исполнения. Отремонтировать дворовую территорию можно и в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Про подъезды:
"В подъезде №4 по улице Пушкина, 137 так и не начался косметический ремонт подъезда. Вообще подъезду уже давно нужен не косметический ремонт, а капитальный. На всех стенах давно начала слезать краска, куча пятен от подтеков воды, куча щелей и трещин по всему подъезду, одна из трещин идет вдоль всех этажей, кроме все этого сломанные почтовые ящики, в которых очень часто просто начинают скидывать мусор. Обещание о косметическом ремонте было дано на 2 квартал этого года, но ни ремонта, ни рабочих замечено не было. Все изъяны подъезда и документ, который повесили еще в марте этого года, прикрепляю к обращению".
Ответ мэрии:
“Разобрались в ситуации, как подсказывают специалисты, ремонт подъездов должен осуществляться управляющей компанией регулярно за счет платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в доме. Если этого не происходит, то собственникам необходимо обращаться в специальный надзорный орган — Службу Республики Коми Стройжилтехнадзора. Это не займет много времени и можно сделать онлайн. Обращаем внимание, что в данном случае необходимо обратиться именно через ГИС ЖКХ. Это инструмент официального обращения в рамках 59-ФЗ. На сегодняшний день сообщения из соцсетей не обладают аналогичной юридической силой и не позволяют инициировать проверку. Как подсказали специалисты Минстроя Коми, в этом году в доме по капремонту была отремонтирована крыша”.
Про дорогу:
"Оплеснина, 45, сделали дорогу во дворе . Все бы хорошо, но после дождя можно на лодках плавать".
Ответ мэрии:
Объект еще не принят в эксплуатацию. Проблема подтопления соседней дворовой территории известна. На участке будет работать комиссия, составят акт с выявленными недостатками к устранению. Срок принятия объекта — 20 июля. К сожалению, точные сроки устранения недочетов пока неизвестны.
Про мусор:
"Сыктывкаре в самом центре города не вывозят мусор уже вторую неделю! Прошу принять меры".
Ответ мэрии:
“Информацию по проблеме проверили, “Региональный оператор Севера” сообщает, что мусор вывозился строго по графику, но в один момент сломалась единица техники и произошла корректировка выездов. В день публикации поста, 11 июля, бункер–накопитель был очищен. Вчера днем специалисты дополнительно выехали и осмотрели ситуацию на месте, все чисто. В подтверждение – актуальное фото”.
Про борщевик:
"По адресу Катаева, 51 борщевик начал расти уже на детской площадке. Сорняк начинает свой захват от двухэтажного деревянного дома по улице Катаева, 33а. Борщевик растет во дворе, рядом с отопительной трубой. Кроме того, напротив Сыктывкарского торгово-экономического колледжа есть сгоревший деревянный дом, сейчас это пепелище тоже оккупирует борщевик. Также между стадионом школы №38 тоже начал распространяться борщевик. Много раз обращалась в администрацию Сыктывкара — реакции ноль".
Ответ мэрии:
“Передали вашу информацию нашим специалистам. Они выедут на место для осмотра территории, свяжутся с управляющей компанией, уточнят сроки и планы работ по покосу борщевика. Для этого необходимо время. Вернемся с ответом на следующей неделе”.
Про газ:
"Ежегодно в квартиры граждан приходят работники службы газа с проверкой состояния газовых плит. Да, наверное, это — дело нужное. Но из чего складывается такая космическая цена на их услуги? Включить четыре конфорки и убедиться, что они горят стоит 1000 рублей! Это же обдираловка чистой воды! Красная цена на эти услуги — 200 рублей. Почему никакой управы нет на газовиков? Сами придумали цену и навязывают ее всем бессовестно. И еще одна проблема в сфере ЖКХ. В квитанции по услугам ЖКХ за май 2023 года пришла бешеная корректировка по теплу, горячей и холодной воде за период с 01.09.2022 по 30.04.2023, конкретно по адресу улица Малышева, дом №2. Корректировка составила аж 10600 рублей! При том, что оплата за ЖКХ по данной квитанции всегда была в пределах 2000-2400 рублей. По другим домам микрорайона Орбита такой корректировки не было. Все долги по ЖКХ скинули на Малышева, 2?".
Ответ управляющей компании:
“Тарифы на обслуживание и ремонт газового оборудования государственному регулированию не подлежат. Цена договоров определяется на основании тарифов на обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, рассчитываемых газовой службой по методическим рекомендациям, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. По вопросу о корректировках: если возникают сомнения в правильности начисления платы за коммунальные услуги, вам необходимо обратиться за разъяснением в организацию, которая выставила квитанцию. После вашего обращения они должны сразу проверить правильность начисления. И если будут выявлены ошибки, вам должны выдать новую квитанцию с верным расчетом. Если вам не дали разъяснения, или вы не согласны с ответом, пожалуйста, обратитесь в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району. Госжилинспекция проведет проверку и примет меры. К сожалению, сообщения в социальных сетях не могут стать основанием для проверки. Лучше обратиться в Госжилинспекцию”.
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