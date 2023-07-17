"Народный контроль": сыктывкарцам рассказали, как добиться ремонта дорог и подъездов

"Ежегодно в квартиры граждан приходят работники службы газа с проверкой состояния газовых плит. Да, наверное, это — дело нужное. Но из чего складывается такая космическая цена на их услуги? Включить четыре конфорки и убедиться, что они горят стоит 1000 рублей! Это же обдираловка чистой воды! Красная цена на эти услуги — 200 рублей. Почему никакой управы нет на газовиков? Сами придумали цену и навязывают ее всем бессовестно. И еще одна проблема в сфере ЖКХ. В квитанции по услугам ЖКХ за май 2023 года пришла бешеная корректировка по теплу, горячей и холодной воде за период с 01.09.2022 по 30.04.2023, конкретно по адресу улица Малышева, дом №2. Корректировка составила аж 10600 рублей! При том, что оплата за ЖКХ по данной квитанции всегда была в пределах 2000-2400 рублей. По другим домам микрорайона Орбита такой корректировки не было. Все долги по ЖКХ скинули на Малышева, 2?".