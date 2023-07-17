Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение перекрыто, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. О природе ЧП губернатор не сообщил. В Telegram-каналах сообщают о ночных взрывах в районе Крымского моста, а также о погибших и пострадавших, передает newizv.ru.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — сообщил Аксенов на своем Telegram-канале.

Губернатор связался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. На место ЧП выехал зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.