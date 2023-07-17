Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту
- 08:35 17 июля
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- Служба новостей
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение перекрыто, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. О природе ЧП губернатор не сообщил. В Telegram-каналах сообщают о ночных взрывах в районе Крымского моста, а также о погибших и пострадавших, передает newizv.ru.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — сообщил Аксенов на своем Telegram-канале.
Губернатор связался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. На место ЧП выехал зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.
"Принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", — добавил он.
Тем временем возле моста образовалась пробка. Местные власти призвали жителей, и гостей полуострова выбирать альтернативный сухопутный маршрут. Telegram-каналы сообщают о пострадавших и погибших. По информации "Базы", произошло обрушение пролета Крымского моста.
"По предварительным данным как минимум 2 человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один пострадал", — передает Baza.
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