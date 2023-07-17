Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На этой неделе сыктывкарцы на сутки останутся без воды

На этой неделе сыктывкарцы на сутки останутся без водыиз архива "Про Город Сыктывкар"

Плановое отключение холодной воды в столице Коми случится уже на этой неделе 19 июля, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на "Сыктывкарский водоканал".

Горожане останутся без холодного водоснабжения в квартирах на сутки - с 8:00 утра 19 июля до 8:00 утра 20 июля. Напор воды восстановится к обеду 20 июля, когда нормализуется давление в системе. Отметим отключение произойдет во всех районах города, кроме микрорайона "Орбита", Нижнего и Верхнего Чова.

"Сыктывкарский водоканал" рекомендует жителям города приготовить запасы воды, однако для неуспевших это сделать компания организует подвоз питьевой воды 19 июля и 9:00 до 21:00:

1. Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр-т;
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая («Универсам» - стоянка);
3. ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар» на тротуаре);
4. ул.Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом;
5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города»;
6. Пересечение ул.Школьная – ул. Почтовая (перед магазином «Оливье»);
7. ул.Зои Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина);
8. ул. Ручейная, 35 – возле водоразборной колонки;
9. ул. Панева, 10;
10. ул. 65 лет Победы, 14/1.
Выльгорт:
1. Центральная площадь;
2. ул. Советская, д.70;
3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80;
4. ул. Тимирязева, д. 36.

...

  • 0

Популярное

Последние новости