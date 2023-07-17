На этой неделе сыктывкарцы на сутки останутся без воды
- 07:40 17 июля
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- Татьяна Зубова
Плановое отключение холодной воды в столице Коми случится уже на этой неделе 19 июля, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на "Сыктывкарский водоканал".
Горожане останутся без холодного водоснабжения в квартирах на сутки - с 8:00 утра 19 июля до 8:00 утра 20 июля. Напор воды восстановится к обеду 20 июля, когда нормализуется давление в системе. Отметим отключение произойдет во всех районах города, кроме микрорайона "Орбита", Нижнего и Верхнего Чова.
"Сыктывкарский водоканал" рекомендует жителям города приготовить запасы воды, однако для неуспевших это сделать компания организует подвоз питьевой воды 19 июля и 9:00 до 21:00:
1. Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр-т;
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая («Универсам» - стоянка);
3. ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар» на тротуаре);
4. ул.Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом;
5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города»;
6. Пересечение ул.Школьная – ул. Почтовая (перед магазином «Оливье»);
7. ул.Зои Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина);
8. ул. Ручейная, 35 – возле водоразборной колонки;
9. ул. Панева, 10;
10. ул. 65 лет Победы, 14/1.
Выльгорт:
1. Центральная площадь;
2. ул. Советская, д.70;
3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80;
4. ул. Тимирязева, д. 36.
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