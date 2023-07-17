На этой неделе сыктывкарцы на сутки останутся без воды

Плановое отключение холодной воды в столице Коми случится уже на этой неделе 19 июля, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на "Сыктывкарский водоканал".

Горожане останутся без холодного водоснабжения в квартирах на сутки - с 8:00 утра 19 июля до 8:00 утра 20 июля. Напор воды восстановится к обеду 20 июля, когда нормализуется давление в системе. Отметим отключение произойдет во всех районах города, кроме микрорайона "Орбита", Нижнего и Верхнего Чова.