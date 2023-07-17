Жизнь перевернется: Глоба указала на 3 знака Зодиака, которых ждет ошеломительная удача
- 08:30 17 июля
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Тамара Глоба раскрыла, какие три знака зодиака станут особыми фаворитами судьбы с 11 июля. У этих счастливчиков ждет ошеломляющая удача в различных сферах жизни.
Тельцы будут невероятно успешны в личной жизни. Удача также улыбнется им в творческой деятельности, спорте, путешествиях и отдыхе. Как для обучения, так и для работы не предвидятся неприятности.
Раков ждет удача в учебе, путешествиях, а также в новых планах с родными и близкими. Они смогут быстро реализовать интеллектуальные проекты.
Девы достигнут успеха в своих путешествиях, у них все дороги будут удачными. Наступает благоприятный период, чтобы увеличить скорость и разрешить максимум важных вопросов, пишет vnimanie.pro.
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