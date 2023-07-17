Тельцы пойдут к цели, а Стрельцы получат упущенные возможности: гороскоп на 17 июля

В понедельник, 17 июля, следует минимизировать суету, шум, общение и слишком яркий свет. Можно отоспаться, побыть в тихом уголке дикой природы, дома или среди родных. Хорошо слушать музыку и смотреть фильмы. Все негативное лучше прожить и отпустить. ОВЕН. На эффективность ваших действий большое влияние будут оказывать окружающие — не поддавайтесь на явные провокации. День благоприятен для решения всех вопросов, связанных с домашним очагом.

ТЕЛЕЦ. Неожиданно легко пойдет продвижение к намеченной цели. Ваши предложения встретят поддержку среди знакомых. Возможны сюрпризы со стороны мира животных.

БЛИЗНЕЦЫ. Придется заниматься не своим делом. Избегайте обсуждения возникающих проблем с деловыми партнерами — вряд ли ваша точка зрения будет встречена сегодня с пониманием. Вкусная и здоровая пища способна восстановить душевное равновесие.

РАК. В этот день можно с успехом навести прядок дома, в документах. Но не стоит пытаться делать несколько дел одновременно. Не бросайте начатое.

ЛЕВ. Время поездок, общения, коммерческих предприятий. У многих появится тяга к повышению образования, занятиям непривычными делами. Возможно, что неожиданное известие заставит поменять планы.

ДЕВА. На работе обратите внимание на новые предложения, новые планы. Люди, с которыми вы общаетесь по работе, начнут больше прислушиваться к вашему мнению.

ВЕСЫ. Могут возникнуть конфликты с представителями власти. Воздержитесь от рискованных мероприятий, не садитесь за руль в неуравновешенном состоянии. Лучше всего потратить возросшую энергию на физическую работу.

СКОРПИОН. Ожидается некоторая напряженность на личном фронте. Но в трудовых коллективах и дружеских компаниях атмосфера будет благоприятной. Будьте внимательны к снам, которые приснятся этой ночью.

СТРЕЛЕЦ. Хорошо заняться вопросами семьи. По крайней мере, обязательно сделайте сегодня что-нибудь полезное для домашнего очага. Возвращаются ранее упущенные возможности — судьба предложит вам то, от чего вы когда-то отказались.

КОЗЕРОГ. Внимательно прислушайтесь ко всем предложениям и примите все, что само идет к вам в руки. В этот день следует простить причиненные обиды, договориться о дальнейших совместных действиях.

ВОДОЛЕЙ. Удачный день для овладения электронной техникой, новыми программами. И не упускайте возможности поездок, как деловых, так и личного характера. Учитесь планировать финансовую сторону своего существования.