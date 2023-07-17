За полгода в Коми в эксплуатацию ввели почти 1,5 тысячи квартир

За первые шесть месяцев 2023 года в Республике Коми в эксплуатацию ввели 1476 квартир, при этом примерно в половине случаев жилые помещения построены самим населением. Информацию об этом опубликовали на сайте Комистата.



Как следует из официального релиза, с января по июнь всего в Коми построили и ввели в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилых помещений, что на 4,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Коми в 2023 году смогли построить своими силами 76,2 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель на 2,6% превышает прошлогодний. Отметим, в селах и деревнях региона к первому июля построили 40 тысяч квадратных метров нового жилья.



Напомним, в 2022 году в Коми ввели в эксплуатацию 2720 квартир (без учета квартир в общежитии) общей площадью 202,8 тысяч квадратных метров. При этом 1170 - в домах, которые население возвело своими силами, и половина из них была построена в сельской местности.