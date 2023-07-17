Для врачей Коми действуют республиканские меры поддержки в дополнение к федеральным

Для привлечения медицинских работников в больницы Коми из бюджета республики выделили 69 миллионов рублей. Эти средства направлены на поддержку работающих специалистов, а также студентов-медиков, сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.



Как пояснили в ведомстве, помимо федеральных программ медиков республики поддерживают дополнительными мерами. Среди них льготная ипотека и финансовая поддержка 500 тысяч рублей для врачей наиболее востребованных специальностей. Отдельная выплата один миллион рублей предусмотрена для специалистов здравоохранения Воркуты. Кроме этого, регион поддерживает и будущих работников медицины. Так, студенты Сыктывкарского госуниверситета, обучающиеся на факультетах "Лечебное дело" и "Педиатрия", получают именные стипендии в случае, если они обязуются в дальнейшем трудоустроиться в медучреждения Коми.



Также глава республики Владимир Уйба поручил Минздраву подготовить документ об увеличении зарплат врачам востребованных специальностей в тех территориях, где в них особо нуждаются.