Вычтут почти 4000 рублей уже в июле: пенсионеры в ярости от нового решения

После того, как один из пенсионеров подал жалобу на вычет задолженности из пенсии своего знакомого, Верховный суд России разъяснил важные правила взыскания денежных сумм из пенсий для всех пенсионеров.

Суд подтвердил, что возможно списывать деньги из пенсий, но только в соответствии с определенными правилами. Вычет можно производить не более чем на 20 процентов от общей суммы пенсии за месяц. Решение о списании должно быть принято только ведомством, которое назначило пенсию, например, Социальным фондом. Если речь идет о различных долгах, то списание может производиться на более высокие проценты, но только если дело было заведено со стороны судебных приставов. В этом случае можно взыскать до 50 процентов от размера пенсии, а если речь идет о долгах по алиментам, то сумма может составлять до 70 процентов.