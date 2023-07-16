Вычтут почти 4000 рублей уже в июле: пенсионеры в ярости от нового решения
- 19:10 16 июля
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- Служба новостей
После того, как один из пенсионеров подал жалобу на вычет задолженности из пенсии своего знакомого, Верховный суд России разъяснил важные правила взыскания денежных сумм из пенсий для всех пенсионеров.
Суд подтвердил, что возможно списывать деньги из пенсий, но только в соответствии с определенными правилами. Вычет можно производить не более чем на 20 процентов от общей суммы пенсии за месяц. Решение о списании должно быть принято только ведомством, которое назначило пенсию, например, Социальным фондом. Если речь идет о различных долгах, то списание может производиться на более высокие проценты, но только если дело было заведено со стороны судебных приставов. В этом случае можно взыскать до 50 процентов от размера пенсии, а если речь идет о долгах по алиментам, то сумма может составлять до 70 процентов.
Средний размер пенсии в России на 1 апреля 2023 года составляет 19 435 рублей. Если будет принято решение о списании 20 процентов от пенсии, то сумма составит около 3887 рублей. В июле некоторые пенсионеры могут столкнуться с такой ситуацией, однако списание денег из пенсий может быть произведено только в рамках установленных правил. Об этом сообщает primpress.ru.
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