С 1 августа повысят пенсии: Кому сделают прибавку и сколько она составит

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам. Прибавку сделают исходя из суммы страховых взносов, поступивших за 2022 год. Перерасчёт сделают автоматически. Писать заявление не нужно. Об этом рассказала юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова.

Тут стоит отметить, что размер прибавки имеет ограничение. Максимум, который она может составить, — это три пенсионных балла. Здесь имеет значение величина зарплаты, а также продолжительность стажа. При повышении учитываются баллы, которые берутся за предыдущий год.

"Если пожилой человек знает, какой коэффициент прибавки ему положен, то он может узнать точную цифру на портале "Госуслуги". Можно уточнить информацию и в Социальном фонде. Кроме того, вычислить коэффициент можно самостоятельно. Для этого нужно знать формулу, в соответствии с которой производится расчёт. Тут нужно указать точную сумму полученной зарплаты, а также процент, который идёт на страховые взносы", — пояснила юрист Елена Кузнецова.

При этом, как только работающий пенсионер перестанет трудиться, ему пересчитают пенсию. Она будет проиндексирована. В дальнейшем прибавку будут делать с 1 января. С этой даты делают перерасчёт пенсий неработающим пенсионерам.

Например, с 1 января 2023 года для неработающих пенсионеров на 4,8% выросла страховая пенсия. С 1 апреля на 3,3% проиндексировали социальную пенсию. Это дополнительная прибавка. Внеплановую индексацию на 10% делали в июне 2022 года.