Рунический гороскоп: какой окажется неделя с 17 по 23 июля для всех знаков зодиака

Самое интересное впереди! Как правильно прожить ещё одну неделю тёплого июля, подсказал Игорь Вечерский. Эксперт разложил свои руны и расшифровал Лайфу значение выпавших комбинаций. Овен: Ансуз, Феху и перевёрнутый Уруз.

Эта комбинация предполагает наличие на неделе с 17 по 23 июля общение и развитие коммуникаций. Именно она поможет достигнуть цели, материальные блага и подарит возможность сформировать хорошую базу для ваших планов. Но также предупреждает о возможной нехватке сил и чрезмерных ожиданиях, говорит о потребности в чётком понимании и направлении своих действий.

Телец: Ансуз, Соуло и перевёрнутый Перто.

Для Тельца эта комбинация указывает на следующее. Например, как сильно будет влияние слов на жизнь, ведь информация может оказаться как положительной, так и опасной, что особенно важно в период времени с 17 по 23 июля. Ждёт большая активность, будьте готовы применить умения действовать и создавать новые грани, самореализоваться. Это сильно поможет в делах. Но вероятны неожиданности, поэтому для успеха понадобятся осмотрительность и осознанные действия.

Близнецы: Эйваз, перевёрнутая Беркана и Соуло.

Руна Эйваз представляет близнецов или двойственность, предполагая, что люди со знаком Близнецы могут испытывать контрастные или дуалистические влияния, а также противостояние их планам. Перевёрнутая Беркана подсказывает: не всё, что вам кажется важным, является таковым. Советует пересмотреть действия. А Соуло поможет преодолеть сложности и сконцентрировать усилия в нужном направлении.

Рак: Соуло, перевёрнутый Турисаз и Райдо.

Рождённые под этим зодиаком на неделе с 17 по 23 июля могут испытывать чувство личного удовлетворения или счастья. Хотя и рискуют столкнуться с трудностями в поиске своего пути или с руководством на работе. Однако стремление Раков к идеалу поможет реализоваться и устранить препятствия, а не пытаться начинать то, к чему они не готовы. Пути открыты, пусть они и не так очевидны. Именно занятие правильным делом поможет раскрыться.

Лев: перевёрнутый Эйваз, Ингуз и перевёрнутый Уруз.

Эта комбинация указывает на то, что Львы на неделе с 17 по 23 июля могут столкнуться с вызовом, противостоянием. Однако ваша сила сейчас кроется в умении вдохновлять и вдохновляться, создавая плодородие во взаимодействии, находя варианты взаимодополнения. Бороться с недостатком сил или заблокированной энергией у вас получится через понимание своих сильных и слабых сторон.

Дева: Гебо, перевёрнутый Перто и Ингуз.

Рождённые под зодиаком Девы могут заполучить отличных союзников или партнёрские отношения, что приведёт к достижению их целей. Но для начала придётся столкнуться с препятствиями или не в полном объёме реализованными планами, а также с необходимостью импровизации. Только отказавшись от шаблонов и пройдя этап внутреннего роста, ярко проявив свои внутренние силы и инстинкты, получится достичь успеха.

Весы: Ингуз, Феху и перевёрнутый Эйваз.

Эта комбинация предполагает фазу активных и перспективных действий на неделе с 17 по 23 июля, возможность перехода на новый уровень. Откроется возможность накопления ресурсов и материальных активов, но есть и вероятность столкнуться с непростыми решениями. Раскрыться получится только путём отстаивания своих интересов и вступая в противостояние.

Скорпион: Иса, Тейваз и Вунье.

У Скорпионов на неделе 17–23 июля всё не так однозначно. Люди могут испытывать периоды застоя, в которых сложно что-либо изменить. Но не думайте, что это пустая трата времени, это накопление знаний и умений, которые ждут своего часа. Неделя поможет научиться, как правильно использовать свои силы. Отказавшись от бесполезных дел, вы обнаружите большие перспективы на внутреннем пути. Также найдутся ответы на старые вопросы.

Стрелец: перевёрнутый Лагуз, Хагалаз и Гебо.

Эта комбинация указывает на то, что Стрельцы на неделе с 17 по 23 июля могут столкнуться с проблемами, связанными с эмоциями или интуицией. Но также ждёт трансформирующий опыт, очищение своего пространства. В первую очередь следует обратить внимание на окружающих, влияющих на вашу жизнь, стараясь понять истинные мотивы действий. Таким образом, вы сумеете принять важные решения, а в случае необходимости — получить поддержку и внимание.

Козерог: Дагаз, Ингуз и Перто.

Козероги могут продуктивно завершить нужные дела и подвести итоги в определённых сферах, начать на неделе с 17 по 23 июля планировать будущее. Однако завершение может произойти и без их ведома. Тогда люди, рождённые под этим созвездием, начнут испытывать потребность в новых эмоциях и приключениях, желание изменить свою личную жизнь. Получат шанс для серьёзных преображений. Руна Петро поможет раскрыть давно ожидаемые, но ранее скрытые мечтания и мысли.

Водолей: перевёрнутые Кено, Йера и Ансуз.

Эта комбинация рун предполагает, что люди-Водолеи на неделе с 17 по 23 июля могут столкнуться с проблемами в управлении своей жизнью. Будут неправильно оценивать происходящее, обращая свой взор не туда. Но их накопленные силы и знания способны взойти богатым урожаем, а приложенные силы окажутся не напрасными. Следует прислушаться к мудрому совету и постараться изучить ситуацию с другой стороны.

Знак зодиака Рыбы: Дагаз, Иса и Вунье.