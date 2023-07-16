Что произойдет 17 июля 2023 года: сразу три предсказателя назвали "жуткой" эту дату

В частности, математик Сидик Афган из своих подсчетов узнал, что именно в этот день на человечество обрушится столь масштабное событие, что дальнейший путь нашей цивилизации будет направлен только в одну сторону – к гибели.

Понедельник 17 июля ученый охарактеризовал как день, связанный с «ядерным разломом», – сообщает издание sportkp.ru.

А российский нумеролог Ольга Скоромных 17 июля 2023 года называет днем, наполненным «раздраженной энергией».

По словам специалиста, ближайший понедельник станет наиболее негативным днем.