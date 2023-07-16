Что произойдет 17 июля 2023 года: сразу три предсказателя назвали "жуткой" эту дату
- 13:00 16 июля
- 16+
- Служба новостей
В частности, математик Сидик Афган из своих подсчетов узнал, что именно в этот день на человечество обрушится столь масштабное событие, что дальнейший путь нашей цивилизации будет направлен только в одну сторону – к гибели.
Понедельник 17 июля ученый охарактеризовал как день, связанный с «ядерным разломом», – сообщает издание sportkp.ru.
А российский нумеролог Ольга Скоромных 17 июля 2023 года называет днем, наполненным «раздраженной энергией».
По словам специалиста, ближайший понедельник станет наиболее негативным днем.
В этот день мы будем подвержены обману, искушению и проверкам на устойчивость, – предупреждает эксперт.
Опасность, таящуюся в ближайшем понедельнике, видит и астролог Василиса Володина.
Она говорит, что сия дата совпадает с новолунием, что предвещает наступление весьма сложного периода, который потребует от россиян недюжинного терпения.
...