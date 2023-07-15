В Выльгорте на День Сыктывдинского района отожгли группа "Турбомода" и Александр Добрынин
- 21:30 15 июля
- 12+
- Марина Ладанова
В Выльгорте 15 июля отметили День рождения Сыктывдинского района Коми. Муниципалитету исполнилось 94 года. В честь праздника на Юбилейной площади прошел концерт. Хедлайнерами шоу стали Александр Добрынин и группа “Турбомода”. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, как “отжигают” жители и гости Выльгорта.
На главной площади села, ближе к выступлению звезд, людей становилось все больше и больше.
Первым в программе вечера стал заслуженный артист России Александр Добрынин. Певец должен был выйти на сцену ровно в 17:30, но из-за неизвестных причин поднялся к зрителям лишь спустя полчаса.
“Наши артисты уже ждут встречи с вами. Давайте покричим, чтобы было не хуже "Олимпийского"!” — воскликнул ведущий концерта со сцены, после чего зрители начали радости кричать в ожидании Добрынина.
И вот долгожданный артист вышел на сцену. Музыкант активно прыгал и танцевал на сцене, заряжая всех своей энергетикой.
Музыкант почти перед каждой сценой акапельно пел отрывки композиций легендарной группы Queen.
В один момент во время исполнения песни артист встал на колени перед зрителями.
Музыкант активно общался с гостями и жителями Выльгорта, которые пришли на шоу.
“Все машем! Где руки, дорогие мои?” — восклицал Александр Добрынин со сцены.
Певец просил зрителей танцевать и петь вместе с ним.
“Браво!” — кричит толпа.
“И это все?” — спрашивает артист.
На песне “Девушка с обложки” музыканту стало жарко и он снял кожаную куртку. Однако в толпу он ее бросать не стал, хотя зрители ожидали этого.
Музыкант спустился поближе к зрителям и стал давать им микрофон, чтобы они пели вместе с ним. Одну девушку он даже обнял.
В один момент артист обратился к ребенку.
“Вы, по-моему, испачкали белые штаны”, — сказал Добрынин, после чего звонко посмеялся.
Одну из зрительниц музыкант хотел забрать с собой.
“Эта девушка мне нравится. Я ее с собой возьму. Если денег наберет на билет”, — отметил певец.
В какой-то момент ограда, которая разделяла зрителей от артиста, начала падать под натиском людей. Железный забор повредил ногу маленькой девочке. После этого мама с дочкой покинули концерт.
В конце выступления Добрынина глава Сыктывдинского района вручила артисту подарок.
“Сыктывдин, вам понравилось?” — обратился певец к зрителям.
“Да!” — прокричали гости шоу.
“Я вас люблю и обнимаю. Пожелайте мне хорошего полета”, — сказал музыкант.
Все пришедшие на концерт кричали “Спасибо” артисту.
После выступления Добрынина на сцену вышла группа “Турбомода”.
“С днем рождения! Счастья, любви и процветания, всего самого хорошего. Давайте будет веселиться. Поехали!” — поздравила группа село Выльгорт.
Артисты итак заведенную толпу смогли развеселить еще сильнее. Под мощный бит прямиком из нулевых прыгали все зрители.
“Сегодня все песни будут для девчонок!” — воскликнули артисты со сцены.
Несмотря на то, что все песни, как сказали музыканты, были для девушек, мужчины тоже танцевали и подпевали группе.
“Мы приехали из холодной Москвы к вам. У вас так тепло, мы погрелись, некоторые из нас даже позагорать успели”, — поговорили о погоде исполнители.
Артисты рассказали, что сегодня, 15 июля, праздник не только у Выльгорта, но и у самой группы.
“Сегодня и у вас день рождения и у нас день рождения. Нам исполнилось 24 года! Такое радостное событие мы сегодня с вами вместе отпразднуем”, — поделилась группа.
В конце выступления музыканты начали петь песни группы “Руки вверх”.
“Не каждый из вас знает, но 24 года назад “Турбомода” стала популярной благодаря двум ребятам, которых все знаете. Это парни из группы “Руки вверх”. Мы хотим вместе с вами спеть пару тройку песен легендарной группы”, — высказался участник группы “Турбомода”.
Артисты проговорились, что приедут в Сыктывкар с концертом осенью этого года.
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