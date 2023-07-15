В Выльгорте на День Сыктывдинского района отожгли группа "Турбомода" и Александр Добрынин

В Выльгорте 15 июля отметили День рождения Сыктывдинского района Коми. Муниципалитету исполнилось 94 года. В честь праздника на Юбилейной площади прошел концерт. Хедлайнерами шоу стали Александр Добрынин и группа “Турбомода”. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, как “отжигают” жители и гости Выльгорта.

На главной площади села, ближе к выступлению звезд, людей становилось все больше и больше.

Первым в программе вечера стал заслуженный артист России Александр Добрынин. Певец должен был выйти на сцену ровно в 17:30, но из-за неизвестных причин поднялся к зрителям лишь спустя полчаса.

“Наши артисты уже ждут встречи с вами. Давайте покричим, чтобы было не хуже "Олимпийского"!” — воскликнул ведущий концерта со сцены, после чего зрители начали радости кричать в ожидании Добрынина.

И вот долгожданный артист вышел на сцену. Музыкант активно прыгал и танцевал на сцене, заряжая всех своей энергетикой.

Музыкант почти перед каждой сценой акапельно пел отрывки композиций легендарной группы Queen.

В один момент во время исполнения песни артист встал на колени перед зрителями.

Музыкант активно общался с гостями и жителями Выльгорта, которые пришли на шоу.