ВОЗ признала подсластитель диетической колы канцерогеном, вызывающим рак
- 17:30 15 июля
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- Служба новостей
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, который вызывает онкологию. Соответствующее заявление размещено на сайте Международного агентства по изучению рака.
Уточняется, что вещество не запретили, однако обозначили максимально опасную дозировку - 40 мг/кг (примерно 14 банок напитка с «аспартамом») в день.
Вдобавок ВОЗ хочет заставить компании писать на этикетках с содержащими подсластитель продуктами надпись «возможно канцерогенный».
Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в интервью НСН заявил, что подсластитель диетической колы используется в пищевой промышленности десятилетиями, передает «Радиоточка НСН».
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