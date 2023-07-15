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Белоснежная полоса: Володина предупредила знак, которого ждет череда удач

Белоснежная полоса: Володина предупредила знак, которого ждет череда удачСкриншот из видео

К предсказаниям российского астролога Василисы Володиной прислушиваются в разных уголках нашей необъятной планеты, потому что они раз за разом сбываются. В этот раз астролог сделала позитивный прогноз на ближайшее время.

Как пишет "Телепрограмма" со ссылкой на Володину, вторая половина текущего года - особенно удачный период для Раков. По ее мнению, представители этого Знака хорошо потрудились в последние месяцы, теперь могут пожинать плоды. Какую сферу выбрать для дальнейших продвижений - решать самим Ракам. Удача будет на вашей стороне.

По мнению астролога, жизнь Раков кардинально меняется. Их также ожидает удача в личной жизни и более спокойная атмосфера в доме.

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