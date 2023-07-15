Невероятные везунчики: людям с этой группой крови не грозят онкологические заболевания

Еще с древних времен ученые пытались установить прямую связь группы крови человека с его внешними и внутренними данными, причем статистика указывает как раз на то, что эта связь имеется. Например, ученые из шведского медицинского Каролинского университета определили самую устойчивую к раку группу крови.

По мнению медицинских специалистов, обладатели второй группой крови реже умирают от онкологии, чем люди с другими группами. Отмечается, что такие выводы эксперты сделали не просто так, для определения группы крови, находящейся "в зоне риска", проанализировали данные за последнюю четверть века.