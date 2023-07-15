Невероятные везунчики: людям с этой группой крови не грозят онкологические заболевания
- 13:00 15 июля
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- Служба новостей
Еще с древних времен ученые пытались установить прямую связь группы крови человека с его внешними и внутренними данными, причем статистика указывает как раз на то, что эта связь имеется. Например, ученые из шведского медицинского Каролинского университета определили самую устойчивую к раку группу крови.
По мнению медицинских специалистов, обладатели второй группой крови реже умирают от онкологии, чем люди с другими группами. Отмечается, что такие выводы эксперты сделали не просто так, для определения группы крови, находящейся "в зоне риска", проанализировали данные за последнюю четверть века.
Кроме того, ученые сообщают, что чаще всего от этого заболевания умирают люди с первой группой крови. Таким людям следует регулярно проходить обследование у врача и следить за состоянием своего здоровья.
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