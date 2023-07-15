Волна удачи: Глоба назвала знак, который свернет горы в конце июля

Тамара Глоба сообщила, что лето текущего года - счастливый период времени для подавляющего большинства Знаков Зодиака. При этом, астролог предупредила, что уже сейчас одному из Знаков судьба преподнесет хороший сюрприз. А если точнее, во второй половине второго летнего месяца жизнь этого Знака потечет бурной рекой, главное, успевать собирать подарки судьбы и вовремя ловить удачу за хвост.

Главный счастливчик июля 2023 года, по словам Глобы - Близнецы. Их ждут значительные успехи в карьере и в личной жизни.