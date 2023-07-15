Волна удачи: Глоба назвала знак, который свернет горы в конце июля
- 08:30 15 июля
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- Служба новостей
Тамара Глоба сообщила, что лето текущего года - счастливый период времени для подавляющего большинства Знаков Зодиака. При этом, астролог предупредила, что уже сейчас одному из Знаков судьба преподнесет хороший сюрприз. А если точнее, во второй половине второго летнего месяца жизнь этого Знака потечет бурной рекой, главное, успевать собирать подарки судьбы и вовремя ловить удачу за хвост.
Главный счастливчик июля 2023 года, по словам Глобы - Близнецы. Их ждут значительные успехи в карьере и в личной жизни.
Что касается вопроса отношений представителей данного Знака - это вихрь гармонии, романтики и взаимопонимания. Близнецам стоит больше времени проводить с родными и близкими, а в частности со своей второй половинкой. Сейчас хороший период для укрепления текущих отношений или для новых знакомств.
Если говорить о карьере, то все будет не так идеально и гладко, как хотелось бы. В ближайшие дни у Близнецов могут начаться конфликты с руководством, что может поставить их в довольно шаткое положение. Однако уже к концу месяца при должных усилиях Близнецы смогут выйти из сложившейся ситуации. Если представители этого Знака смогут отстоять свою точку зрения, то эффект будет более чем многообещающим, их ждут значительные карьерные успехи.
Неплохой период сейчас у Близнецов и в финансовых вопросах, они могут открыть для себя неожиданный источник дохода. Тамара Глоба советует им начать откладывать деньги и не совершать необдуманных покупок, есть все шансы накопить на свою мечту.
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