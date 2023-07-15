Гороскоп на 15 июля 2023 года для всех Знаков Зодиака — советы астролога

Овен. В голову Овна может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Овну лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики. Телец. На первом месте у Тельца будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Тельцу лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Близнецы. Девизом Близнецов будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого день может буквально сыпать искрами. Если Близнецы не хотят, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, им лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Рак. Рак будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Рака грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, Рака лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Лев. Главное, что будет заботить Льва, – это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Льва будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Дева. Все мысли и планы Девы будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Деве стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от нее самой!

Весы. Весы будут четко знать, чего они хотят, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Весы хотят избежать всевозможных помех и недоразумений, им не мешало бы поискать обходные пути вместо того, чтобы ломиться напролом.

Скорпион. Скорпион будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Скорпиона такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще Скорпиону противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Стрелец. Стрелец почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Стрельцу захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Козерог. Козерог то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Козерогу), а собственная придирчивость. Козерогу будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Водолей. Водолей рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Водолея, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.