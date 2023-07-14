В Сыктывкаре журналисты помогли пожарным потушить огонь

14 июля в Сыктывкарском отделении МЧС России по Республике Коми прошел брифинг на тему прохождения сезонных рисков на территории региона. Журналист “Про Города” побывал на мероприятии, поучаствовал в патруле реки на катере и узнал, как правильно тушить пожар.

На встрече с журналистами сотрудники МЧС рассказали, в чем заключается их работа, объяснили, какие риски актуальны в летний сезон, показали, как проходит патруль водной территории на катерах, а также дали самостоятельно потушить пожар сотрудникам СМИ.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, большинство пожаров происходит в жилых домах:

”Чаще всего пожары случаются в жилых домах. Основной причиной их возникновения по-прежнему остается человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем. На втором месте — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Еще одна распространенная причина — нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей. Всего на сегодняшний день за 2023 год на территории региона произошло 620 пожаров, на которых погибло 35 человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести”.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович рассказал, почему чаще всего пропадают люди: