В Сыктывкаре журналисты помогли пожарным потушить огонь
- 20:44 14 июля
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- Екатерина Барандова
14 июля в Сыктывкарском отделении МЧС России по Республике Коми прошел брифинг на тему прохождения сезонных рисков на территории региона. Журналист “Про Города” побывал на мероприятии, поучаствовал в патруле реки на катере и узнал, как правильно тушить пожар.
На встрече с журналистами сотрудники МЧС рассказали, в чем заключается их работа, объяснили, какие риски актуальны в летний сезон, показали, как проходит патруль водной территории на катерах, а также дали самостоятельно потушить пожар сотрудникам СМИ.
Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, большинство пожаров происходит в жилых домах:
”Чаще всего пожары случаются в жилых домах. Основной причиной их возникновения по-прежнему остается человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем. На втором месте — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Еще одна распространенная причина — нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей. Всего на сегодняшний день за 2023 год на территории региона произошло 620 пожаров, на которых погибло 35 человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести”.
Начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович рассказал, почему чаще всего пропадают люди:
“В нашем регионе люди часто ходят на охоту, рыбалку, за грибами. Хочется обратиться и напомнить, чтобы они соблюдали все меры безопасности, когда куда-то отправляются. В первую очередь, необходимо составлять маршруты походов или поездок. Когда отправляетесь в лес, лучше брать с собой какие-то маячки, чтобы в случае чего, их могли найти. Также нужно взять с собой и зарядить средства связи. Основная причина пропажи — это людская беспечность. Все думают, что они самые подготовленные и точно не заблудятся. Либо такое происходит, когда человек не соблюдает все меры безопасности”.
Алексей Пархомович объяснил, что нередко приходится выезжать на поиски, когда “пропавший” в этом не нуждается:
“Часто бывает такое, что человек пошел куда-то и забыл взять телефон, либо на нем села батарейка, а близкие начинают беспокоиться и обращаются к нам. Или бывает, что родные слишком рано бьют тревогу. В результате мы находим людей, которые не заблудились, с ними все хорошо и в помощи они не нуждаются. Конечно, мы тратим на это огромные ресурсы, но на такие вызовы мы не можем не реагировать”.
Алексей Пархомович отметил, что для поиска пропавших в МЧС также используются “беспилотники”:
“Для поиска пропавших у нас также применяются беспилотные летательные аппараты. С помощью них можно посмотреть на любую территорию сверху, чтобы заметить человека, который заблудился, либо пропал. В начале следующего года мы планируем сделать анализ за 2023 год, чтобы понять, где чаще всего пропадают люди”.
Спасатели показали, как происходит тушение огня и дали журналистам побывать в роли “пожарных”.
Корреспонденты смогли лично примерить боевую одежду пожарного, ликвидировать возгорание при помощи порошкового огнетушителя и подать воду из пожарного ствола.
Форма “пожарных” всегда одинаковая вне зависимости от сезона.
Костюм необходимо надеть за 21 секунду, а выезд на вызов с момента его сигнала о нем осуществляется буквально через минуту.
В спасательной службе также показали, как работает пожарная машина и как она помогает в тушении огня.
Еще одно из направлений деятельности сотрудников МЧС — патруль на водной территории:
“Регулярно мы выезжаем патрулировать водную акваторию на катерах. Следим за соблюдением на воде требований безопасности при эксплуатации маломерных судов”, — рассказали в спасательной службе.
“Часто здесь бывают рыбаки или просто отдыхающие. Если мы замечаем какое-то нарушение, то даем сигнал специальным флагом, чтобы остановить судно”, — объяснила сотрудница МЧС Ирина Старостина.
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