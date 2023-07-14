В Коми увеличат размер компенсации по взносам на капремонт
- 16:30 14 июля
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- Служба новостей
В Государственный совет Коми внесен законопроект с поправками в действующий региональный закон о социальной поддержке населения. Он предполагает увеличение размера компенсации по взносам на капремонт многоквартирных домов.
Компенсация по уплате взносов на капремонт предоставляется в фиксированном размере. На нее могут рассчитывать люди старше 70 лет, которые являются собственникам жилого помещения или его доли. Они должны жить в квартире одни или в составе семьи, в которой возраст других членов семьи также превышает 70 лет, либо в этой семье есть неработающие инвалиды I или II группы.
С 1 января 2022 года размеры социальных выплат были проиндексированы на 4%, но с 1 января 2023 года выплаты не увеличивались. Размер компенсации на капремонт сейчас составляют от 138 до 301 рубля в месяц в зависимости от категории получателя и природно-климатической зоны проживания.
При этом с начала этого года в республике выросли взносы на капремонт — в среднем на 3,03 рубля за один квадратный метр, то есть на 29% к 2022 году (в зависимости от муниципалитета рост составил от 19,5% до 32%).
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