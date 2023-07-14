В Коми увеличат размер компенсации по взносам на капремонт

В Государственный совет Коми внесен законопроект с поправками в действующий региональный закон о социальной поддержке населения. Он предполагает увеличение размера компенсации по взносам на капремонт многоквартирных домов.

Компенсация по уплате взносов на капремонт предоставляется в фиксированном размере. На нее могут рассчитывать люди старше 70 лет, которые являются собственникам жилого помещения или его доли. Они должны жить в квартире одни или в составе семьи, в которой возраст других членов семьи также превышает 70 лет, либо в этой семье есть неработающие инвалиды I или II группы.