В Коми арестовали парня, который обманул четырех пенсионеров на 450 тысяч рублей

В Ухте был задержан 19-летний молодой человек, который обвиняется в хищении денег у пожилых людей. По данным суда, подозреваемый использовал мошеннические методы, обманывая пожилых граждан, рассказывая им о фиктивном ДТП и затем убеждая передать деньги на лечение пострадавших и возмещение ущерба. По этому методу он удалось получить более 300 тысяч рублей.



6 июля 2023 года молодой человек обманом завладел деньгами 84-летней женщины. Под предлогом лечения ее дочери, которая якобы пострадала в ДТП, мошенник убедил пожилую женщину передать ему 150 тысяч рублей. Однако на самом деле ДТП не произошло, и молодой человек являлся частью группы мошенников, которые действовали вместе с несовершеннолетним и другими неустановленными лицами. Потерпевшая, не подозревая обмана, передала им деньги.

Суд установил, что подозреваемый уже имел судимость за аналогичное преступление и не имеет постоянной работы или семьи, что может способствовать его скрытию от следствия и продолжению преступной деятельности. На основании этого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.