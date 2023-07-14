За неделю клещи покусали 82 жителя Коми

За период с 7 по 13 июля в Республике Коми 82 человека, включая 10 детей, обратились за медицинской помощью после укуса клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Коми.

С начала сезона число пострадавших уже достигло 2290, из них 372 – дети. Центр гигиены и эпидемиологии провел 12 исследований клещей за прошедшую неделю, и в одной из проб был обнаружен вирус иксодового клещевого боррелиоза.