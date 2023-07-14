За неделю клещи покусали 82 жителя Коми
- 16:00 14 июля
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- Служба новостей
За период с 7 по 13 июля в Республике Коми 82 человека, включая 10 детей, обратились за медицинской помощью после укуса клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Коми.
С начала сезона число пострадавших уже достигло 2290, из них 372 – дети. Центр гигиены и эпидемиологии провел 12 исследований клещей за прошедшую неделю, и в одной из проб был обнаружен вирус иксодового клещевого боррелиоза.
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности мер предотвращения клещевого вирусного энцефалита. Будьте внимательны и принимайте меры защиты от клещей, особенно в лесных и заросших местах. Если вы обнаружили клеща на своем теле, не паникуйте, а тщательно удалите его и обратитесь к врачу в случае появления симптомов заболевания.
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