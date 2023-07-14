Глоба про 14 июля: сплошные расстройства у Козерогов, Девы придумают, как разбогатеть

Представителям зодиакального круга рассказали, что их ждет в пятницу, 14 июля. Для кого-то этот день станет наиболее удачным, а кому-то добавит проблем. Овен

Первую половину дня посвятите простым задач, серьезные дела оставьте на потом. Дело в том, что у Овнов так и не получится настроиться на рабочий лад. После полудня можете взяться за новые проекты и обязанности. Если в этот день вам предстоит принять важные решения, исключите спешку. Иначе Овны рискуют упустить нечто очень важное.

Телец

Первая половина дня сложится для Тельцов весьма удачно. Если в пятницу вы запланировали важные дела, то начать их воплощать следует уже с самого утра. Тогда вы, вероятно, успеете завершить большую часть задач. Если Тельцам потребуется помощь, искать единомышленников долго не придется. Окружающие оценят то, что вы делаете, и обязательно включатся в работу, искренне желая помочь представителям стихии земли.

Близнецы

Любые дела и задачи 14 июля окажутся Близнецам по плечу. Но на щедрый подарок Вселенной надеяться все-таки не стоит. Чтобы задуманное осуществилось, придется поработать.

Если что-то не получится с первого раза, не опускайте руки. А еще некоторых Близнецов ждет интересное и даже необычное знакомство.

Рак

Довольно неплохой день обещают Ракам. Правда, внести коррективы может ваше же эмоциональное состояние. Раки будут драматизировать, причем без видимого повода. Любая ситуация в пятницу может вас расстроить. Постарайтесь настроиться на позитивный лад. Тогда любые неприятности покажутся вам незначительными.

Лев

Излишняя самоуверенность может сыграть с вами злую шутку. Несомненно, Львы способны переделать много дел и справится едва ли не с любой задачей. Но на решение вопросов придется потратить значительное количество времени. Если поступит предложение о помощи, не отказывайтесь. Так дела пойдут быстрее, а сложности разрешатся на раз-два.

Дева

Дев ждет очень насыщенная пятница. В течение дня вам предстоит общаться с большим количеством людей. Вполне возможно, вас пригласят на масштабное мероприятие. Это отличный шанс завести новые интересные знакомства, они сослужат хорошую службу в будущем.

Не исключены незапланированные траты. Но не переживайте о потраченных средствах, покупкой вы останетесь довольны. День хорош для заключения выгодных договоров и поиска новых источников дохода.

Весы

14 июля Весы смогут решить абсолютные любые вопросы. Неважно, чего они будут касаться — работы или личных отношений. В любом случае вы найдете компромисс. Главное, грамотно отстаивать свою точку зрения. Хорошо подумайте над аргументами. Все разногласия, которые были в семье, останутся позади. Вы наконец-то сможете найти подход к своим родным.

Скорпион

В пятницу все будет складываться очень удачно. Однако в полной мере насладиться плодами своего успеха Скорпионы не смогут. Все дело в настроении самих представителей водной стихии. Вы сконцентрируетесь на своих неудачах, нежели на достижениях. Поэтому к концу дня Скорпионы будут чувствовать себя подавленными, несмотря на вполне удачно складывающиеся дела.

Стрелец

14 июля – благоприятный день для Стрельцов. Вы открыты к общению с окружающими, и они это видят. Наступило хорошее время, чтобы обсудить с родными волнующие вас вопросы. Возможно, после Стрельцы иначе посмотрят на ситуацию и найдут пути решения проблемы. Работайте в этот день в команде. Вы многому научитесь у партнера.

Козерог

Не самый удачный день ожидает Козерогов. Будьте очень осторожны. Лучше не браться 14 июля за важные дела. Вряд ли вам удастся добиться хороших результатов. Посвятите время решению текущих задач. Важные дела стоит отложить, как и крупные проекты. С семьей и близкими могут возникнуть разногласия.

Водолей

Решение важных дел стоит запланировать на первую половину дня. В это время вы будете как никогда эффективны. Однако работать стоит быстро и не отвлекаться на посторонние дела. А вот вторая половина дня будет складываться не так удачно. Ожидания Водолеев не совпадут с реальностью. На решение некоторых вопросов придется потратить куда больше времени, чем обычно. Будьте к этому готовы.

Рыбы

Трудности 14 июля сулят Рыбам. Однако проблемы будут не такими серьезными, как покажется на первый взгляд. А понять это вам помогут близкие люди.