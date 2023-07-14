Кто подходит вам по имени: 10 идеальных пар по мнению экспертов
- 19:10 14 июля
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- Служба новостей
Даже рациональных людей порой притягивают разговоры о судьбе. Когда хочется верить, что какие-то сверхъестественные силы порой отводят от нас беду или сталкивают с тем или иным человеком. Ведь не зря влюбленные люди говорят, что они узнали свою вторую половинку с первого взгляда. Хотя такие союзы и распадаются. Интересно и точка зрения, что совместимость зависит от имен. Так, специалисты из MarieClaire рассказали, какие пары по имени будут идеальными.
Анна и Алексей
Эти имена похожи не только по звучанию. Их обладатели оба характеризуются добротой и отзывчивостью. Не зря при их воссоединении в союзе царит гармония. Общими могут быть и интересы, включая хобби или сферу профессиональной деятельности.
Екатерина и Павел
Для них, напротив, действует закон противоположности. Екатерина и Павел будут жить без конфликтов, потому что делить им нечего, настолько они отличаются друг от друга. Если представительницы слабого пола целеустремленны и порывисты, то представитель сильного - скорее домашний и любит тишину. Удивительно, но это их только сблизит.
Татьяна и Станислав
Такой союз зачастую начинается с дружбы, а уже потом перерастает в любовь. Среди пар с такими именами преобладают одноклассники или одногруппники.
Светлана и Александр
Вот в каком союзе разгорается настоящий пожар. Именно про такие отношения снимают фильмы и сериалы. Оба они склонны к авантюрам и обожают путешествия. Поэтому отгадать желания партнера в такой паре они могут запросто.
Ольга и Дмитрий
Эта пара лидеров, которые не будут друг с другом соперничать, а даже наоборот. Они будут развиваться вместе, а значит, идти руку об руку им только в удовольствие.
Наталья и Игорь
Обладатели этих имен не сразу могут понять, что встретили свою половинку. Им потребуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, и в их истории даже возможен временный разрыв. Но он на то и временный, что вскоре они поймут, что не могут жить друг без друга. Оба они стараются, чтобы в их доме было уютно и царила любовь.
Елизавета и Даниил
До встречи друг с другом носителей этих имен считают спокойными и даже интровертными, однако все перевернется с ног на голову, когда эта встреча состоится. Тем не менее, при взгляде на эту пару сразу появится чувство, что так и должно быть. Им настолько хорошо вместе, что даже друзья почувствуют себя лишними.
София и Максим
У них много различий, но любовь к приключениям их явно объединит. Скучно вместе им точно не будет.
Дарья и Егор
Пылкими чувствами смогут похвастаться и Дарья с Егором. Готовые ради друг друга на все, они составят гармоничную пару, которая будет наслаждаться сложившимися отношениями. И тот, и другой могут пойти на риск ради своего избранника.
Мария и Виктор
Они совпадают почти по всем параметрам. Несмотря на то, что под стереотипы они подстраиваться не собираются, в быту они проявят старания в равной степени. Ревность также обойдет их стороной - разбить этот союз очень сложно.
По каким признакам можно узнать, совместимы ли сексуальные партнеров
По словам психолога Екатерины Лебедевой, в этот список входят:
- одинаковый ритм жизни - важно, чтобы партнеры ложились спать и вставали примерно в одно и то же время. В противном случае, когда одному захочется развлечений, а другого будет клонить ко сну, гармоничная жизнь вряд ли получится.
- половая конституция — от природы мы все рождаемся разными. У кого-то сильная потребность в сексе, а у кого-то слабая. И если одному он нужен несколько раз в день, а другому - раз в неделю, достичь компромисса будет сложно.
- отношение к деньгам - сложности возникнут и при таком раскладе, когда один умеет откладывать деньги, а другой - сразу же тратит то, что заработал.
- ценности - представления о том, как строится семья, тоже должны быть схожими. Это же касается и быта. Если мужчина считает, что по хозяйству все должна делать женщина, а у женщины мнение противоположное, трудностей не избежать.
Эти женские имена притягивают состоятельных мужчин
Александра, Евгения и Виктория - обладательницы этих имен хранят в себе двойную энергетику, поэтому им проще справиться с мужскими задачами. В своего спутника они вселяют уверенность и целеустремленность и даже могут повлиять на его продвижение по карьерной лестнице.
Олеся завоевывает своего мужчину искренностью и любовь. Поэтому таким же будет и ответ на ее чувства. Ради Олесь мужчины могут свернуть горы.
Алены и Алисы знают себе цену, поэтому им легко вступить в контакт с мужчиной, который всего добивается сам.
Анастасии обладают огромным скрытым потенциалом. Им нипочем трудности и невзгоды. На эту энергию и "слетаются" мужчины, ведь такая женщина поможет и им преодолеть любые преграды.
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