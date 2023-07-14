Кто подходит вам по имени: 10 идеальных пар по мнению экспертов

Даже рациональных людей порой притягивают разговоры о судьбе. Когда хочется верить, что какие-то сверхъестественные силы порой отводят от нас беду или сталкивают с тем или иным человеком. Ведь не зря влюбленные люди говорят, что они узнали свою вторую половинку с первого взгляда. Хотя такие союзы и распадаются. Интересно и точка зрения, что совместимость зависит от имен. Так, специалисты из MarieClaire рассказали, какие пары по имени будут идеальными. Анна и Алексей

Эти имена похожи не только по звучанию. Их обладатели оба характеризуются добротой и отзывчивостью. Не зря при их воссоединении в союзе царит гармония. Общими могут быть и интересы, включая хобби или сферу профессиональной деятельности.

Екатерина и Павел

Для них, напротив, действует закон противоположности. Екатерина и Павел будут жить без конфликтов, потому что делить им нечего, настолько они отличаются друг от друга. Если представительницы слабого пола целеустремленны и порывисты, то представитель сильного - скорее домашний и любит тишину. Удивительно, но это их только сблизит.

Татьяна и Станислав

Такой союз зачастую начинается с дружбы, а уже потом перерастает в любовь. Среди пар с такими именами преобладают одноклассники или одногруппники.

Светлана и Александр

Вот в каком союзе разгорается настоящий пожар. Именно про такие отношения снимают фильмы и сериалы. Оба они склонны к авантюрам и обожают путешествия. Поэтому отгадать желания партнера в такой паре они могут запросто.

Ольга и Дмитрий

Эта пара лидеров, которые не будут друг с другом соперничать, а даже наоборот. Они будут развиваться вместе, а значит, идти руку об руку им только в удовольствие.

Наталья и Игорь

Обладатели этих имен не сразу могут понять, что встретили свою половинку. Им потребуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, и в их истории даже возможен временный разрыв. Но он на то и временный, что вскоре они поймут, что не могут жить друг без друга. Оба они стараются, чтобы в их доме было уютно и царила любовь.

Елизавета и Даниил

До встречи друг с другом носителей этих имен считают спокойными и даже интровертными, однако все перевернется с ног на голову, когда эта встреча состоится. Тем не менее, при взгляде на эту пару сразу появится чувство, что так и должно быть. Им настолько хорошо вместе, что даже друзья почувствуют себя лишними.

София и Максим

У них много различий, но любовь к приключениям их явно объединит. Скучно вместе им точно не будет.

Дарья и Егор

Пылкими чувствами смогут похвастаться и Дарья с Егором. Готовые ради друг друга на все, они составят гармоничную пару, которая будет наслаждаться сложившимися отношениями. И тот, и другой могут пойти на риск ради своего избранника.

Мария и Виктор

Они совпадают почти по всем параметрам. Несмотря на то, что под стереотипы они подстраиваться не собираются, в быту они проявят старания в равной степени. Ревность также обойдет их стороной - разбить этот союз очень сложно.

По каким признакам можно узнать, совместимы ли сексуальные партнеров

По словам психолога Екатерины Лебедевой, в этот список входят:

- одинаковый ритм жизни - важно, чтобы партнеры ложились спать и вставали примерно в одно и то же время. В противном случае, когда одному захочется развлечений, а другого будет клонить ко сну, гармоничная жизнь вряд ли получится.

- половая конституция — от природы мы все рождаемся разными. У кого-то сильная потребность в сексе, а у кого-то слабая. И если одному он нужен несколько раз в день, а другому - раз в неделю, достичь компромисса будет сложно.

- отношение к деньгам - сложности возникнут и при таком раскладе, когда один умеет откладывать деньги, а другой - сразу же тратит то, что заработал.

- ценности - представления о том, как строится семья, тоже должны быть схожими. Это же касается и быта. Если мужчина считает, что по хозяйству все должна делать женщина, а у женщины мнение противоположное, трудностей не избежать.

Эти женские имена притягивают состоятельных мужчин

Александра, Евгения и Виктория - обладательницы этих имен хранят в себе двойную энергетику, поэтому им проще справиться с мужскими задачами. В своего спутника они вселяют уверенность и целеустремленность и даже могут повлиять на его продвижение по карьерной лестнице.



Олеся завоевывает своего мужчину искренностью и любовь. Поэтому таким же будет и ответ на ее чувства. Ради Олесь мужчины могут свернуть горы.

Алены и Алисы знают себе цену, поэтому им легко вступить в контакт с мужчиной, который всего добивается сам.