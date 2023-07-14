Эксперт рассказал, что некоторым людям не помогут похудеть ни диета, ни и спорт
- 17:30 14 июля
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- Служба новостей
Только 10% людей, избавившихся от лишнего веса, не набирают его снова. Остальные возвращаются к прежним привычкам, из-за чего вновь поправляются. Это объясняется тем, что взрослому человеку трудно менять привычки, которые уже сформированы. Эндокринный хирург Дмитрий Алаев обращает внимание на то, что число людей с лишним весом продолжает увеличиваться, несмотря на рост популярности ЗОЖ.
Согласно его прогнозу, к 2030 году 20% населения планеты будут страдать ожирением. На сегодня в мире от лишнего веса страдают около 2,6 млрд человек и у 988 млн из их них диагностировано ожирение.
Врач рекомендует тем, кто не хочет попасть в число людей, которые не могут похудеть, изменить образ жизни. Алаев отметил, что необходимо скорректировать рацион с учетом индивидуальных потребностей. Зачастую причиной набора веса являются эндокринные проблемы. В таком случае врачи могут помочь составить рацион так, чтобы получать энергию от пищи и не прибавлять в весе. Кроме того, важно заниматься спортом или выполнять посильные физические упражнения. При некоторых заболеваниях возможны нарушения в обмене веществ, поэтому таким людям без помощи специалиста сбросить вес и удерживать его в норме весьма трудно.
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