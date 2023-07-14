Эксперт рассказал, что некоторым людям не помогут похудеть ни диета, ни и спорт

Только 10% людей, избавившихся от лишнего веса, не набирают его снова. Остальные возвращаются к прежним привычкам, из-за чего вновь поправляются. Это объясняется тем, что взрослому человеку трудно менять привычки, которые уже сформированы. Эндокринный хирург Дмитрий Алаев обращает внимание на то, что число людей с лишним весом продолжает увеличиваться, несмотря на рост популярности ЗОЖ.

Согласно его прогнозу, к 2030 году 20% населения планеты будут страдать ожирением. На сегодня в мире от лишнего веса страдают около 2,6 млрд человек и у 988 млн из их них диагностировано ожирение.